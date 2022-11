Trevo lançam Ar, Amar e Terra e estreiam-no ao vivo no Musicbox

Começaram a anunciar um novo álbum com Eu falo alto, em Abril, juntando-lhe um novo tema em Outubro, com um título que parecia confirma obra feita: Estava escrito. E estava gravado, já que a data anunciada para o segundo álbum dos Trevo ver a luz do dia, 18 de Novembro, acabou por ser cumprida à risca. Ar, Amar e Terra chega esta sexta-feira às plataformas digitais, com apresentação do vivo dentro de uma semana, no Musicbox, em Lisboa. Será dia 24, às 11h.

Trio formado por Gonçalo Bilé (que em 2020 foi semifinalista do concurso The Voice Portugal, na guitarra e voz), Ricardo Pires (baixo e voz) e Ivo Palitos (bateria e voz), os Trevo lançaram um primeiro álbum (homónimo) em 2016, pela Ponto Zurca, onde num total de doze temas havia canções como Face meu, face meu (quantos likes tens), Cheguei e disse, Dama de carmim, Quero-te mais do que uma semana, Casamento ou Feira da ladra. Percorreram depois vários palcos de Norte a Sul, participando em festivais como o Sol da Caparica, Sumol Summer Fest ou o Caparica Surf Fest.

Foto A capa do disco

O segundo álbum, que agora se publica, tem onze canções. Além das já publicadas Eu falo alto e Estava escrito, que abrem o disco, inclui Se eu desenhasse, Olha lá, Daqui à Lua, Mazelas, Mas que fada, Oh da Joana, Se eu soubesse que era assim, Gabriela e Eu cá cresci na rua. O disco tem dois músicos convidados: Paulo Borges (teclas e co-produção do disco, com o trio) e Diogo Santos (acordeão). E traz esta mensagem: “Com arranjos arrojados e letras quase cinematográficas, [o disco] desafia a Pop feita em português a ter mais coração.”