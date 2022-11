Livraria Lello compra 42 cartas de Bob Dylan por mais de meio milhão de euros

A livraria portuense Lello, que tem vindo a reunir um considerável acervo de raridades literárias, acabou de adquirir em leilão, por 535.900 dólares (cerca de 520 mil euros), um lote de 42 cartas escritas por Robert Zimmerman (hoje mais conhecido como Bob Dylan), entre 1957 e 1959, à sua namorada da época, Barbara Ann Hewitt.

Levadas à praça esta quinta-feira pela leiloeira americana RR Auction, as cartas de Dylan estavam estimadas em 250 mil dólares, mas acabaram por custar à Lello mais do dobro. “Foram uma noite e uma madrugada intensas e entusiasmantes que terminaram com a nossa aquisição destas cartas do Nobel da Literatura Bob Dylan”, diz a administradora da Lello, Aurora Pedro Pinto. “Estamos muito felizes por incluirmos as cartas – que testemunham o nascimento de um autor inconfundível, tanto no plano literário como musical – no espólio da Livraria Lello, e por as trazermos para o Porto, reforçando a oferta cultural para o território”.

Pouco se conhece do conteúdo das cartas, que a leiloeira não revelou – e que ainda não chegaram à Lello –, mas sabe-se que perfazem 150 páginas manuscritas e, que, nelas, o jovem Robert Zimmerman, então com 17 anos e a viver em Hibbing, no Minnesota, planeava já mudar de nome, como efectivamente veio a fazer (“Little Willie” e “Elston” são algumas das alternativas mencionadas), e via-se a vender um milhão de discos, estimativa que veio a revelar-se francamente conservadora, já que até hoje vendeu cerca de 125 milhões.

Descobertas por uma filha da destinatária em 2020, as cartas nunca foram tornadas públicas. Segundo o vice-presidente da RR, Bobby Livingston, “são um testemunho em primeira mão dos anos de formação de Dylan” e “um dos arquivos de maior importância cultural alguma vez leiloados” pela empresa.

Numa das fotografias divulgadas pela leiloeira, vê-se o verso de uma fotografia na qual o músico escreveu o nome de uma banda imaginária, “Bob Zimmerman & Satintones”, que teria um concerto agendado para 4 de Dezembro de 1958 no Lyceum Theatre de Minneapolis. O vocalista era ele próprio e a guitarra ficaria a cargo de Ritchie Valens, o malogrado intérprete de La Bamba, que morreria pouco depois do suposto concerto, em Fevereiro de 1959.

Para se saber mais, há que esperar pelo dia 13 de Janeiro, quando a Lello, comemorando o seu 117.º aniversário, irá expor o conjunto das cartas.