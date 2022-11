Varíola-dos-macacos: Comissão Europeia garante mais dois milhões de vacinas

É mais uma compra de vacinas contra a varíola-dos-macacos pela agência europeia HERA [sigla em inglês de Autoridade Sanitária de Resposta e Emergência]. Às cerca de 330 mil doses já contratualizadas pela agência da Comissão Europeia, juntam-se agora mais 2,3 milhões de vacinas com a entrega programada ao longo dos próximos anos (2023 e 2024).

Apesar de a tendência decrescente de casos confirmados ter sido acentuada desde meados de Agosto em toda a Europa, a comissária europeia Stella Kyriakides, responsável pela pasta da saúde, alerta para a necessidade de estarmos preparados: “Ainda é importante mantermos a vigilância e estarmos preparados se os casos voltarem a aumentar no futuro”, afirmou em comunicado.

A compra conjunta pelos Estados-membros da União Europeia pretende compensar eventuais desigualdades no acesso e compra de doses, garantindo uma maior flexibilidade na estratégia de vacinação por parte dos países mais afectados. A 20 de Setembro, Portugal passou a incluir a vacinação preventiva de pessoas que estão, neste momento, em maior risco de contrair varíola-dos-macacos (VMPX, ou monkeypox) . Apesar de estarem de fora numa primeira fase, as pessoas com múltiplos parceiros sexuais (nos últimos seis meses) foram incluídas numa actualização da norma de vacinação, a 7 de Novembro.

Portugal recebeu 2700 das mais de 110 mil doses compradas inicialmente pela Comissão Europeia à fabricante da Imvanex, vacina de terceira geração contra a varíola que mostra também eficácia contra a varíola-dos-macacos. Desde 16 de Julho, início da vacinação em Portugal (à época apenas de pessoas expostas ao vírus), já foram vacinadas 1190 pessoas, das quais 614 em contexto de vacinação preventiva.

Um caso em Novembro

Esta sexta-feira, o Ministério da Saúde avançou que foi detectado apenas um caso de VMPX em Portugal neste mês de Novembro. “É um balanço muito positivo, mas não significa a erradicação do vírus, pelo que se manterá a vigilância”, alertou o ministério num comunicado citado pela agência Lusa.

Apesar dos números mostrarem um decréscimo considerável face aos primeiros meses deste surto global – Portugal chegou a ser o país com mais casos por milhão de habitantes –, o Ministério da Saúde recomenda “fortemente a vacinação das pessoas em risco”.

Desde o aparecimento dos primeiros casos, foram detectados 948 casos de VMPX em Portugal. A nível mundial, depois de um período em que o continente europeu foi o mais afectado (entre Maio e Julho deste ano), o maior número de casos é agora registado na América, com principal destaque para os Estados Unidos (29.080 casos confirmados) e o Brasil (9655).