A Revolução não será fofinha

Angela Davis veio esta semana a Portugal, no âmbito do Festival de cinema LEFFEST e do seu programa “Romper as Grades”. A sala do Teatro Tivoli, em Lisboa, encheu para ouvir a ativista conversar com a sua companheira Gina Dent, também professora e ativista, sobre abolicionismo prisional e o seu contexto intersecional, feminista, antirracista, LGBTI+ e anticapitalista. Tive a possibilidade de visitar com uma associação uma das piores prisões francesas e pude constatar a que ponto estamos diante de uma máquina de destruição de pessoas, em que direitos humanos básicos não são respeitados, como o acesso à alimentação e à saúde, nomeadamente mental. Nunca me esquecerei das caras que cruzámos, caras desfeitas como nunca tinha visto na vida, como nenhum filme nem nenhum ator de talento conseguiu ainda retratar, nem me esquecerei do olhar húmido de um preso que me disse que tinha fome e medo, nem de outro muito jovem que para ali tinha sido transferido de outro estabelecimento prisional e não queria mais ter visitas da mãe porque tinha vergonha das condições naquela prisão.