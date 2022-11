A banca falida, os apoios financeiros e os lucros

Em consequência da crise de 2008 a banca nacional sofreu fortes perdas que originaram a sua falência, que provocou a sua insolvência, levando os poderes públicos a suportarem esses prejuízos através dos nossos impostos. Assim, entre 2010 e 2021, as finanças públicas “despejaram” cerca de 20.000 milhões de euros na banca. Para analisar a situação dos bancos em falência houve a intervenção pública através de comissões parlamentares e a Justiça, que concluíram pela irresponsabilidade dos dirigentes bancários. No ano passado e este ano, vimos através dos balanços dos bancos que houve um regresso aos lucros. A banca teve nesta parte do ano mais de mil milhões de euros de lucro. Sabemos tudo isto, mas há uma coisa que ninguém nos diz: será que a banca pagou às finanças públicas aqueles perto de 20.000 milhões de euros? Ou será que socializaram os prejuízos e ficaram com os lucros? Bem gostaria que os responsáveis políticos esclarecessem o povo que tudo pagou, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

“O governador”

É importante que haja biografias de pessoas que devido à sua actividade foram importantes para a sociedade em diversos campos como a política, a cultura, a ciência, etc. Contudo, a meu ver, não devem ser encomendadas, mas resultarem de alguém que entendeu dar a conhecer à sociedade o contributo dessa entidade. Bem diferente de uma obra que relate situações vividas por uma pessoa que ocupou um cargo de grandes responsabilidades. Vem isto a propósito do livro encomendado, mas da responsabilidade do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.

Trazer para praça pública conversas que foram privadas e que relatam posições controversas entre os intervenientes é antes de mais uma falta de ética. É do conhecimento geral a polémica entre Carlos Costa e António Costa sobre a situação de Isabel dos Santos na banca portuguesa a ponto de o primeiro-ministro querer ver o caso resolvido na Justiça. O ex-governador não terá exercido um mandato exemplar; bastará relembrar as graves situações da banca durante o seu mandato, que levou a que milhares de portugueses vissem as suas poupanças, de uma vida de trabalho, pura e simplesmente desaparecer.

Infelizmente, não é caso inédito em Portugal. Já um antigo Presidente da República produziu um livro que julgo que se intitula Quinta-feira em que eram reproduzidas conversas privadas com o primeiro-ministro que fora nomeado contra a sua vontade mas sem possibilidade política de contrariar.

P.S. – Curioso no lançamento do livro não estar ninguém ligado à alta finança ou à banca, mas tão-somente um sector de uma área política.

António Barbosa, Porto

Mas que trio de discórdia e glória

1 – “O Super-Camões” é a primeira biografia do nosso grande Fernando Pessoa, escrita por um autor português, José Pedro George, em mais de 70 anos, cujo autor acha que a Pessoa ainda não lhe foi dado o destaque que bem merece, colando-o ao 10 de Junho: Dia de Portugal, de Camões, de Fernando Pessoa e das comunidades portuguesas. Achamos bem e aplaudimos.

2 – O Governador é uma súmula muito bem recheada do mandato de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal, e da autoria do jornalista Luís Rosa. Na apresentação da obra, com a presença e ditos de bem-apessoadas figuras “alaranjadas”, a obra afigura-se-nos ser uma espécie de ajuste de contas, para encalacrar o primeiro-ministro, António Costa. Vamos ver que tipo de borrasca vai sair da cartola temporal sobre tal assunto.

3 – O centenário do nascimento do Nobel de Literatura português, José Saramago, cumpriu-se ontem. Ele, José Saramago, no seu próprio país, foi tão polémico, como reverenciado, em que, com o romance Levantado do Chão (1980), fez a apologia de todos aqueles que trabalham a terra, para dela tirarem o pão para a suas bocas e para outras imerecidas goelas.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Será este o futuro de muitas aldeias portuguesas?

A Espanha pôs recentemente à venda a aldeia de Salto de Castro situada na província de Zamora por 260 mil euros, depois de a mesma ter sido abandonada há 30 anos. Se o nosso Governo nada fizer para inverter a tendência que se verifica há já vários anos em Portugal, muito em breve teremos por cá anúncios semelhantes. Se as nossas aldeias continuarem a ser abandonadas por falta de políticas para que nelas se fixem famílias, então, ou serão vendidas ou transformar-se-ão em terreno abandonado. Será que é isto que António Costa quer para Portugal? Porque será que nunca nenhum governo se preocupou com a elaboração de um plano racional de ocupação do interior abandonado?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora