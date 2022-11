Os republicanos vão conseguir virar a página?

1. Em que medida o Partido Republicano continua dependente de Donald Trump? O que vai fazer em relação à sua recandidatura à Casa Branca, anunciada na terça-feira passada? O debate está instalado, depois do fracasso do partido nas eleições intercalares de 8 de Novembro. Faltam ainda as respostas. Há, no entanto, uma coisa que sabemos. O Partido Republicano não teve, até agora, o menor pejo em submeter-se à vontade do anterior Presidente, incluindo depois dos acontecimentos de 6 de Janeiro de 2021. Alguns dos seus dirigentes mais importantes, como Mitch McConnell, o líder da minoria republicana no Senado, começaram por condená-lo por incitamento à insurreição. Rapidamente, refizeram os seus cálculos, ao ponto de votarem disciplinadamente contra o segundo impeachment contra ele, na sequência da tentativa violenta de ocupação do Capitólio para impedir a confirmação de Joe Biden. Foram 147 em 213. Na sua maioria, incluindo o provável novo speaker da Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, manifestaram publicamente a sua devoção ao líder depois desses acontecimentos.