Câmara do Porto e Governo formalizam reabilitação de 7,7 milhões das ilhas da Lomba

A Câmara do Porto e o Governo vão formalizar na sexta-feira o acordo para reabilitar as ilhas da Lomba, fruto de um investimento de 7,7 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), revelou esta quinta-feira a autarquia.

O protocolo, estabelecido entre o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e a Porto Vivo, SRU, é o “primeiro passo no sentido da reconversão das ilhas da Lomba”. A reabilitação, fruto de um investimento de 7.712.488 euros do PRR, vai assegurar habitações para “todos os actuais moradores”, que ocupam 46 fogos do complexo habitacional.

Inseridas na freguesia do Bonfim, as seis ilhas da Lomba são constituídas por “um edificado que apresenta evidentes sinais de degradação e insalubridade”. A cargo da equipa da arquitecta Maria Souto de Moura, o projecto de reabilitação vai envolver 47 habitações, com tipologias que variam entre T1 e T3.

“O princípio que norteia esta operação para criação de alojamento com condições dignas é o de os actuais moradores manterem a sua residência na Lomba, após a conclusão da reabilitação, assegurando-se o seu realojamento durante o período de obra”, refere o município.

De acordo com a Câmara do Porto, a obra deverá estar concluída em Junho de 2026, estimando-se que também nesse mês sejam entregues as novas habitações aos actuais moradores.

Antes da cerimónia está prevista uma visita à ilha da Bela Vista, pelas 11:00, cuja reabilitação foi assegurada integralmente pelo município.

Localizada no centro do Porto, a ilha da Bela Vista é uma das três ilhas municipais num universo de cerca de 950 ilhas existentes na cidade e foi reabilitada através de um investimento municipal que rondou os 1,3 milhões de euros.

Em comunicado, a Câmara do Porto avança hoje que a cerimónia de formalização do acordo, com a presença prevista do presidente Rui Moreira e do ministro das Infra-estruturas decorre na sexta-feira, pelas 12h, no Reservatório de Nova Sintra.

As ilhas no Porto são constituídas por edifícios unifamiliares no centro da cidade, normalmente com um piso e separadas ou ladeadas por um corredor de acesso à via pública.