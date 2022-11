Em cima do palco, as legendas, dando-nos o correr do tempo. Por baixo do palco, um outro mundo (o da maioria?) a corroer a superfície para poder emergir e tentar alterar a inevitabilidade que o tempo dos de cima impõe. Uma cratera, um buraco negro, um ponto de saída? As leituras para o No Tempo de Cerejas, peça de coreografa e bailarina Claúdia Dias, que contracena com Igor Gandra, são múltiplas, as fotos de Paulo Pimenta acrescentam mais algumas.