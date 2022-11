Ferrovia 2020 está atrasado mais de dois anos e pode passar 2023

IP admite mais atrasos devido à degradação do quadro macroeconómico, mas em Espanha a sua homóloga Adif superou em Setembro 90% das contratações que tinha previstas até Dezembro de 2022.

Um relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) sobre a execução dos investimentos ferroviários diz que em Março de 2022 se verificava “um atraso global para a conclusão do Ferrovia 2020 de dois anos e três meses, com a previsão da finalização das obras em todos os corredores no último trimestre de 2023, sendo que nalgumas intervenções existe a possibilidade de os trabalhos se prolongarem para além de 2023”.