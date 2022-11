Governo português alimenta “sonho do título mundial” de futebol

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto admitiu nesta quinta-feira “sonhar com o título mundial” de futebol, horas antes de a selecção portuguesa defrontar a Nigéria, no último encontro particular antes do Campeonato do Mundo de 2022.

“Como adepto de futebol, e como português, olhando para a qualidade da nossa selecção, sonho com o título mundial”, assumiu João Paulo Correia, no centro de estágios de Rio Maior, depois de visitar estas instalações e a Escola Superior de Desporto da cidade ribatejana.

O governante reiterou a confiança demonstrada na passada sexta-feira, na Cimeira dos Presidentes, organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Porto, quando já tinha partilhado esta ambição.

“Também sonho com o título mundial. Temos uma selecção com muita qualidade, com provas dadas, e com jogadores que actuam em clubes do topo. Como português e amante de futebol, acredito que Portugal pode ser campeão do mundo”, disse, na altura, João Paulo Correia.