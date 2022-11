FPF ignorou pedido para interceder junto da FIFA em nome dos direitos humanos

Numa carta dirigida ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, há mais de dois meses, e à qual até hoje não receberam resposta, as duas organizações de defesa dos direitos humanos, Human Rights Watch (em Nova Iorque) e a FairSquare (em Londres) pediram, como a todas as outras 31 federações nacionais com selecções presentes neste Mundial de futebol do Qatar, que fosse assumida uma posição pública de apoio aos direitos dos trabalhadores migrantes a uma compensação financeira e “à não-repetição de abusos dos direitos humanos em campeonatos mundiais no futuro”.

As federações da Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Noruega e Alemanha responderam e mantiveram reuniões com a HRW para discutir formas de intercederem junto da FIFA para garantir a criação desse fundo. O mesmo não aconteceu com as federações nacionais de outros países, como Portugal, o que a directora da HRW para as Iniciativas Globais, Minky Worden lamenta, alegando que “Portugal podia fazer mais se assumisse uma posição distinta daquela que já tinha sido assumida conjuntamente” pela UEFA.

A carta apela, por um lado, a que a FPF defenda junto da FIFA e das autoridades do Qatar a criação de “um fundo de compensação (Remedy Fund) para ajudar a transformar a vida dos trabalhadores migrantes e das suas famílias” e, por outro, pede expressamente à FPF, como a todas as outras 31 federações dos países participantes neste evento, “para porem de parte e assegurarem verbas que ajudem a financiar esse fundo”.

Na carta de 12 de Setembro, a que o PÚBLICO teve acesso, as duas organizações de direitos humanos referem que, enquanto associadas da Federação Internacional de Futebol (FIFA), “as federações nacionais de futebol estão vinculadas à Política para os Direitos Humanos da FIFA”.

Como argumento de persuasão para um maior envolvimento nesta matéria, indicam ainda que, por via de negócios mantidos na relação que têm com a FIFA, “beneficiam financeiramente das receitas geradas pelo Mundial de Futebol” tendo assim também responsabilidades “perante o que está definido nos Princípios Orientadores da ONU para os Negócios e os Direitos Humanos”.

Por estes motivos, solicitam que uma resposta seja enviada até 26 de Setembro. Contactada pelo PÚBLICO, a Federação Portuguesa de Futebol recusou dizer por que motivo não respondeu, lembrando, contudo, que é uma das subscritoras da posição conjunta da UEFA.

“Os direitos humanos são universais e aplicam-se em todo o mundo”, lê-se na declaração assinada por dez federações. “A FIFA tem-se comprometido, de forma sistemática, a dar respostas a um fundo de compensação para trabalhadores migrantes e à ideia da criação de um centro para os trabalhadores migrantes em Doha. Continuaremos a tentar que estes dois desígnios se concretizem”, referem os signatários da declaração da UEFA no comunicado de 9 de Novembro, antes de concluírem: “Acreditamos no poder do futebol para que continue a contribuir de forma positiva e credível para progressos sustentáveis no mundo.”