Quinta na TV: Ronaldo entrevistado, Gerda Taro retratada e muita Investigação Criminal

CINEMA

Ted

Hollywood, 19h45

O imaginário infantil dá as mãos à mais malcomportada das comédias, pelas mãos do especialista Seth MacFarlane, também realizador de Mil e Uma Maneiras de Bater as Botas e criador de séries como Family Guy, American Dad ou The Orville.

O filme, nomeado para o Óscar de melhor canção original por Everybody needs a best friend, centra-se na amizade entre John Bennett (Mark Wahlberg) e o seu urso de peluche (voz de MacFarlane), que ganhou vida por magia, quando John formulou esse desejo aos oito anos. Têm sido inseparáveis desde então.

A relação é posta em causa quando John, muito por causa da namorada de longa data (Mila Kunis), começa a sentir que é chegado o momento de crescerem e avançarem sozinhos com as respectivas vidas adultas.

A história continua em Ted 2 (às 21h30), desta vez com o urso numa relação estável e desejoso de constituir a sua própria família – assim consiga provar legalmente que é uma pessoa e não um brinquedo.

Campo de Sangue

TVCine Edition, 22h

Um homem aguarda julgamento após um assassinato. Do lado de fora estão quatro mulheres que, de um modo ou outro, se relacionam com ele. Cada uma delas dará o seu depoimento e, consequentemente, a sua versão da história que com ele partilham. Realizado por João Mário Grilo, segundo um argumento seu, de Luís Mário Lopes e de Inês Beleza Barreiros, Campo de Sangue inspira-se no romance de Dulce Maria Cardoso.

No elenco surgem Carloto Cotta, Luísa Cruz, Sara Carinhas, Teresa Madruga, Fernanda Neves, Suzana Borges, Júlia Palha, Mafalda Marafusta, Alba Baptista, Lana Dumitru, Henrique Gomes, Heitor Lourenço, Miguel Monteiro, Joana Botelho, Adriano Luz, assim como as vozes de Luís Lucas e Rui Morisson.

SÉRIE

Investigação Criminal

AXN, 22h

Estreia da 20.ª temporada, com episódio duplo, do procedural criado por Donald P. Bellisario e Don McGill. Regressa já sem Mark Harmon no genérico, que se despediu na temporada anterior, depois de quase 20 anos a dar vida ao icónico Leroy Jethro Gibbs. Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Brian Dietzen, Diona Reasonover, David McCallum, Rocky Carroll e Gary Cole compõem o elenco principal.

A longevidade da série-mãe do franchise NCIS motiva uma programação especial do AXN: além de estrear a nova temporada, emite uma selecção dos episódios mais emblemáticos ao longo de todo o dia.

INFORMAÇÃO

Cristiano Ronaldo em Entrevista a Piers Morgan

RTP1, 21h23

Cristiano Ronaldo sente-se “traído” pelo Manchester United, que fez dele uma “ovelha negra”, e acrescenta que não tem respeito pelo treinador Erik ten Hag. Estes desabafos foram feitos, no meio de outras críticas e acusações, numa entrevista que deu ao jornalista inglês Piers Morgan, para a TalkTV, e que a RTP transmite agora na íntegra, em duas partes (hoje e amanhã).

As palavras polémicas do futebolista português têm marcado a agenda desportiva, numa altura em que a selecção está prestes a entrar em campo no Mundial do Qatar. Hoje, a equipa das “quinas” defronta a Nigéria, no último jogo de preparação para o campeonato do mundo. A RTP1 emite-o em directo do Estádio José Alvalade, às 18h38.

DOCUMENTÁRIOS

Seguindo Gerda Taro

RTP2, 23h07

Documentário biográfico de Camille Ménager sobre Gerda Taro (1910-1937), fotógrafa alemã que cobriu a Guerra Civil espanhola – onde viria a morrer, atropelada por um tanque perto de Madrid – e que, a par de Robert Capa (seu companheiro de vida e de profissão) e de David “Chim” Szymin, ajudou a definir um estilo (e uma ética) do fotojornalismo de guerra.

A Pé de Noite

RTP2, 2h02

Nomeado para o prémio de melhor curta-metragem no Festival de Cinema de Sundance, o documentário de Nelson Makengo vai a Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, mostrar como os seus bairros, com o fornecimento de electricidade cortado, se iluminam com lanternas e outras soluções improvisadas pelos habitantes, num acto de resistência e combate a uma escuridão que esconde a violência e a incerteza quanto ao futuro.