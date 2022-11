Palavra de honra

Vamos, por um momento – e porque estamos a falar de cinema - deixar de lado as questões sociológicas e políticas que animam Ela Disse e concentrar-nos apenas nas questões estéticas e artísticas. Como é que se filma a fala? Ou, explicando melhor: como é que se filma uma conversa entre pessoas de maneira a que o espectador possa perceber por inteiro o que nela se joga? E como é que se faz isso sem cair nas convenções mais ou menos gastas do campo-contra-campo ou do debate televisivo?