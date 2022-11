Frio regressa sexta-feira e pode trazer neve. Temperaturas voltam a subir no domingo

Prepare-se: esta sexta-feira trará consigo neve nas terras altas e descida das temperaturas. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a queda de neve acima dos 1400 metros e aguaceiros, “diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde”, que podem vir acompanhados por trovoada no resto do país.

De acordo com o meteorologista Pedro Sousa do IPMA, esta quinta-feira “ainda teremos a passagem de uma superfície frontal, com chuva persistente” que se irá movimentar de Norte para Sul.

“Amanhã já vai ser diferente, vai registar-se uma descida das temperaturas”, afirma o meteorologista. As previsões apontam, ainda, para um aumento da intensidade do vento, que irá soprar “moderado a forte (30 a 45 km/h) na faixa costeira ocidental” com “rajadas até 60 km/h” e que podem chegar a 75 km/h nas terras altas, de acordo com o site do IPMA.

Com os aguaceiros, poderão registar-se também algumas trovoadas e neve nas terras altas, acima dos 1400 metros. “Esta sexta-feira, espera-se neve na Serra da Estrela e outras serras” com essa altitude, completa Pedro Sousa.

“Há muitas transições, oscilações entre massas de ar diferentes. É um padrão comum da altura do ano. Ainda não tínhamos tido nenhuma entrada de ar polar, que nesta altura já é comum terem ocorrido. Esta é a primeira situação. Quando há a passagem de superfície frontal fria, a massa de ar que vem atrás é polar. Temos estado sempre num regime ameno, morno, daí toda esta precipitação”, explica o meteorologista.

A temperatura também vai diminuir, um pouco por todo o país. Em Lisboa, estão previstos 16ºC de máxima e 11ºC de mínima para esta sexta-feira. No Porto, os termómetros deverão chegar aos 15ºC de máxima e 10ºC de mínima. No resto do país, as temperaturas máximas vão variar entre os 18ºC (em Faro) e 8ºC (na Guarda). As mínimas variam entre 11ºC (em Faro) e 3ºC (novamente na Guarda).

Nas ilhas a situação é um pouco diferente: não está prevista chuva para nenhum dos arquipélagos e as temperaturas vão estar, regra geral, mais altas do que no continente. No Funchal, Madeira, estão previstos 23ºC de máxima e 18ºC de mínima. Em Ponta Delgada, nos Açores, estão previstos 18ºC de máxima e 13ºC de mínima.

O céu nublado e chuva vão manter-se durante todo o fim-de-semana, de acordo com as previsões. “No sábado, continuará este regime de aguaceiros, sendo que já vão ser mais fracos”, diz Pedro Sousa. Para as regiões Norte e Centro prevê-se ainda vento fraco a moderado, por vezes forte nas terras altas, e possibilidade de formação de gelo ou geada no interior. Prevê-se, ainda, chuva durante a tarde. Já na região Sul, o céu vai estar geralmente “muito nublado, temporariamente pouco nublado durante a tarde”.

Em Lisboa, a temperatura vai manter-se semelhante à de sexta-feira: estão previstos 16ºC de máxima e 12ºC de mínima. No Porto, estão previstos 13ºC de máxima e 9ºC de mínima

Já no domingo, espera-se um “tempo mais chuvoso, com menos incidência na região Sul”, afirma o meteorologista do IPMA. Pode chover no Alto Alentejo, mas a precipitação estará mais concentrada nas regiões Norte e Centro, sendo pouco provável que chegue ao Algarve.

As temperaturas voltam a subir: “Até ao domingo vai haver descida da temperatura, recuperando nesse dia”, afirma Pedro Sousa. Em Lisboa, estão previstos 19ºC de máxima e 13ºC de mínima. No Porto estão previstos 17ºC de máxima e 13ºC de mínima.

O tempo ao longo da próxima semana deverá manter-se igual ao desta: “Não estão previstas alterações significativas”, afirma o meteorologista do IPMA, alertando para o elevado grau de incerteza associado às previsões para lá dos cinco dias nesta altura do ano.