Saramago continua de pedra e cal no ensino secundário

Memorial do Convento, de José Saramago, entrou no programa de Português em 2003/2004 e continua a ser hoje uma das obras mais escolhidas pelos professores entre as que estão propostas para leitura no ensino secundário. Mantendo também, ao fim de todos estes anos, o seu estatuto de eleição entre os alunos, confirma a professora de Português Regina Rocha.