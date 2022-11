Grávidas têm direito a acompanhante mas ainda existem hospitais com limitações

Os motivos são vários: desde dificuldades relacionadas com infra-estruturas a regras decorrentes da pandemia. BE questionou hospitais e pondera projecto de resolução para que se façam adaptações.

Ainda existem limitações em alguns hospitais ao direito de as grávidas a terem acompanhante em todas fases da gravidez ou parto. Os motivos são vários: desde dificuldades relacionadas com as infra-estruturas a regras decorrentes da pandemia, nem sempre aplicadas da mesma maneira por todos os hospitais. Bloco de Esquerda (BE) admite avançar com um projecto de resolução, recomendando que existam as adaptações necessárias ao cumprimento deste direito.