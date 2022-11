Câmara de Setúbal multada em 170 mil euros no caso dos refugiados ucranianos

As ilegalidades praticadas pela Câmara de Setúbal no acolhimento de refugiados ucranianos valeram-lhe uma multa de 170 mil euros. Segundo a Comissão Nacional da Protecção de Dados (CNPD), que aplicou à autarquia várias contra-ordenações que totalizam este montante, a coima visa punir a violação do princípio da integridade e confidencialidade dos dados e a violação, pela autarquia, da obrigação de designar um encarregado de protecção de dados.