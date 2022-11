É a lutar que se aprende

Os estudantes estão em luta para salvar o planeta. É necessário que lutem. Podem fazê-lo melhor ou pior, mas é essa experiência que lhes permitirá aperfeiçoar a forma de o fazer.

A escola poderia ter-lhes já ensinado que a luta contra a degradação do meio ambiente não pode resumir-se a forçar os governos a imporem medidas preventivas pontuais de um ou outro teor; e ter-lhes ensinado também que o hiperconsumismo que deprecia o planeta é um produto da brutal máquina publicitária que nos cerca e alicia, acompanhada pelo crédito ao consumo; e que no sistema económico em que vivemos, os poderosos, só se impositivamente desapossados destes meios de exploração, abdicarão deles; e ainda que, se os empresários continuam e acentuam a sua predação do planeta não é simplesmente por saltarem por cima das leis e diferentes regulamentações que condicionam a sua acção, mas também porque os governos vão sucessivamente eliminando essas regulamentações.

Aliás, a escola deveria era ensinar-lhes, por que é que não lhes ensina estas coisas essenciais à sua formação cidadã. Estou certo de que aquilo que os estudantes vão descobrir com o avançar da sua luta é precisamente por que é que a escola não lhes ensina nada disto.

António Reis, Vila do Conde

Bater no “velhinho” SNS

Há muito que sou grande admirador das crónicas diárias de Miguel Esteves Cardoso, bem escritas, com críticas ou elogios correctos, com uma característica eivada de uma certa ternura, quando escreve, conforme faz ou diz “a minha mulher Maria João”. A 13 do corrente escreveu: “Bem hajam pessoal do Serviço Nacional de Saúde”, onde exprime a sua gratidão assim como ao INEM e ao Serviço de Urgência Básico de Algés e do Hospital de Sintra, quando teve um acidente precisado de tratamento urgente. Com este exemplo não quer dizer que tudo corra sempre bem e que não se critique o que corre mal, mas estar sempre de faca afiada não é bonito, especialmente alguns políticos que já estiveram ou estão no “poleiro”.

Um dos meus filhos adulto já foi operado duas vezes nos hospitais civis, tendo sido tratado primorosamente. O outro já se serviu dos hospitais públicos mais do que uma vez, tendo sido também muito bem tratado. Não quero dizer que é tudo uma maravilha, mas estar sempre a bater no ”velhinho”, como antigamente se dizia, é que não é bonito nem eficaz. Que fique bem claro que não estou a defender ninguém, nem o Governo nem qualquer partido politico.

Carlos Leal, Lisboa

O tango da negação na borda de um penhasco​

Em todos os governos há uma grande tentação para dar boas notícias. A coisa nem seria má se não fosse também verdade que há igualmente uma enorme tentação para as fabricar caso não existam.

Guerra da Ucrânia, tensão política e militar na zona leste da Europa, crise energética europeia, crise climática, separação UE-China, isolamento político, social e económico da Rússia, factor Irão, factor Israel, tensão política e militar geral no extremo oriente, tensão pré-conflito pelas Ilhas Formosas, promessa de defesa destas por parte dos EUA, tensão entre as Coreias e que envolve o Japão, separação económica EUA-China, bloqueio tecnológico dos EUA à China, crise do mega endividamento global, Estados e empresas, crise sanitária, tolerância zero à covid pela China. Sim, em pouco menos de dois anos o mundo tornou-se um local impensável. Um emaranhado de situações explosivas de carácter social, económico, militar e sanitário onde começam a ser difíceis movimentos sem que alguém choque com algo ou fique esmagado por algo.

Estamos no que faz parecer a crise de Cuba uma jogo de crianças, pela transversalidade, pela globalidade e pela letalidade. Será que temos consciência verdadeira da coisa? Ou estamos algures entre a ilusão e a negação, a pender fortemente para esta última. Os nossos dirigentes terão ou serão estes que lideram o estado de negação? Quanto deste estado de negação irá provocar acções ou omissões que piorarão de forma significativa o futuro das pessoas, face à alternativa da negação não existir, nem as respectivas acções ou omissões?

Pergunta de pormenor: as críticas de Marcelo Rebelo Sousa e António Costa à postura do BCE quanto à sua taxa de juro directora é mais uma tentativa de manipulação dos portugueses, de negação, ou é mesmo a sério, eles realmente pensam isso?

Joaquim Pereira, Guimarães