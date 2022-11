Os hooligans da polícia

“A PSP tem por missão assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, nos termos da Constituição e da lei.” Está lá no site da PSP, como no da GNR, a lembrança do óbvio, que os polícias são os agentes do Estado que têm por missão principal zelar pela lei. E esse zelo não pode nunca ser só o de garantir que os cidadãos que eles servem se comportam dentro da legalidade, mas que, muito especialmente, que ele se aplica aos próprios agentes da autoridade.