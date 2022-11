Trump está de volta, mas o Partido Republicano hesita em abrir os braços

Sem o entusiasmo de outros tempos, e com o governador da Florida a morder-lhe os calcanhares, Donald Trump anunciou uma nova candidatura à Casa Branca. Desta vez, a nomeação parece estar em dúvida.

Sete anos depois de ter descido as escadas rolantes da Trump Tower, em Manhattan, para lançar uma surpreendente corrida à Casa Branca com a promessa de “restaurar a grandeza da América”, Donald Trump subiu a um palco na sua mansão na Florida, na noite de terça-feira, para anunciar a terceira candidatura consecutiva a uma eleição presidencial, desta vez com a garantia de que “o regresso da América começa agora”.