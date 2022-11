O encontro entre uma galeria e um albergue: como a comunidade salva vidas

A cobiça por aqueles edifícios em semi-ruína da Rua de Miraflor é uma história mil vezes repetida para Manuela Matos Monteiro. De tal maneira que a co-fundadora das galerias Mira, mesmo em frente, se habituou a espantar os interessados – sabedora de que as propriedades não estão no mercado. Assim fez, expedita, ao ver uma mulher desconhecida junto ao número 130. Dessa vez, no entanto, a resposta foi inesperada: “Disse-lhe que sabia que não estavam à venda e apresentei-me.” A mulher era Carmo Fernandes, nova directora-geral dos Albergues do Porto, instituição proprietária dos edifícios.