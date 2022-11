Empresas já podem candidatar-se à semana de quatro dias

As empresas que queiram avançar com a experiência da semana de quatro dias já o podem fazer no site provisório criado para o efeito. Num primeiro momento, terão de assistir a uma sessão de esclarecimento sobre o projecto e só no final de Janeiro ou início de Fevereiro decidem se vão efectivamente participar.

Para já, as empresas interessadas na experiência devem preencher uma manifestação de interesse e escolher uma data para participarem numa das cinco sessões de esclarecimento a realizar pelos coordenadores do projecto, a primeira das quais terá lugar já a 18 de Novembro (próxima sexta-feira) e a última a 20 de Janeiro.

A manifestação de interesse não significa que as empresas ficam obrigadas a participar no programa. Como sublinha o coordenador do projecto, Pedro Gomes, “qualquer decisão final do lado das empresas quanto à participação será apenas em Janeiro/Fevereiro”.

No formulário, as empresas terão de dizer o que as motiva a aderir à semana de quatro dias e os benefícios que esperam obter, nomeadamente reduzir o absentismo, o stress, os acidentes de trabalho ou os gastos de energia, facilitar a retenção de trabalhadores, promover a inovação e a imagem da empresa ou ser uma alternativa a aumentos salariais.

A experiência-piloto será aberta a todas as empresas do sector privado e implica redução das horas de trabalho semanais, mantendo o salário.

A experiência-piloto tem a duração de seis meses, é voluntária e reversível, o que significa que se as empresas se registarem poderão desistir do projecto a qualquer momento.

As empresas não terão contrapartida financeira, o Estado limitar-se-á a dar suporte técnico e administrativo para apoiar a transição para a semana de quatro dias.