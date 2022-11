Número 4 do ranking, Casper Ruud, confirmado no Estoril Open 2023

Tem nove títulos do circuito ATP, presença assegurada nas ATP e foi finalista de dois torneios do Grand Slam neste ano. Casper Ruud será a grande atracção da próxima edição do Estoril Open, que se realizará de 1 a 9 de Abril de 2023, no Clube de Ténis do Estoril.

O norueguês, actual número 4 do mundo, é o jogador de ranking mais elevado anunciado pela organização desde a estreia do evento, em 2015.

“Estou ansioso por jogar pela primeira vez no Millennium Estoril Open. Têm-me dito coisas fantásticas sobre o torneio, as pessoas que o organizam e também os fãs portugueses. Como é o primeiro evento da temporada europeia em terra batida, estarei preparado para fazer um bom resultado e jogar o meu melhor ténis”, afirmou Casper Ruud.

O escandinavo de 23 anos foi número um mundial de juniores em 2016 e, no circuito profissional, chegou ao top 10 em Setembro de 2021, tendo ficado, no passado mês de Setembro, a uma mera vitória de atingir o primeiro lugar do ranking.