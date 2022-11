Roberta Flack, voz de Killing me softly, não cantará mais

Roberta Flack, a cantora de Killing me softly e uma das grandes estrelas da soul dos anos 1970, não mais cantará. A triste notícia chegou esta terça-feira, quando representantes de Flack revelaram um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA) que, dado o estado avançado da doença degenerativa, não só impedem Roberta Flack de cantar, já que mesmo falar é difícil para a artista, noticiou a Reuters. Suzanne Koga, representante da cantora, adiantou porém em comunicado que “será necessário muito mais que a ELA para silenciar este ícone”.

O diagnóstico acentua os problemas de saúde de que sofre a cantora e compositora. Actualmente com 85 anos, Roberta Flack sofreu em 2017 um derrame cerebral que a obrigou, a partir de então, a deslocar-se de cadeira de rodas, continuando, ainda assim, activa na fundação com o seu nome ou surgindo em eventos como aquele durante o qual, no passado mês de Julho, lhe foi entregue a chave da cidade de Nova Iorque pelo contributo para a música ao longo de mais de cinco décadas de carreira.

Esta quinta-feira Roberta, documentário realizado por Antonino D’Ambrosio, fará a sua estreia mundial em Nova Iorque, no Doc NYC Film Festival. Nele, é contada a história da cantora, compositora e pianista que, nascida em Black Mountain, na Carolina do Norte, iniciaria a sua carreira em Washington. Inicialmente professora em liceus, dando também aulas privadas, começou a apresentar-se ao vivo em clubes da cidade como pianista acompanhante de cantoras líricas. A partir do momento em que começa a apresentar-se a solo, não tarda a chamar a atenção pela sua expressão vocal e virtuosismo ao piano.

O primeiro álbum, First Take, é editado em 1969 e um dos seus singles, The First time I saw your face, transforma-se três anos depois num estrondoso sucesso, depois de ser incluído por Clint Eastwood na banda sonora de Destinos nas Trevas, o seu primeiro filme enquanto realizador.

Em 1973, o tema título de Killing me softly, o seu quarto álbum de originais, nascido após a edição de um disco em dueto com Donny Hathaway, reserva-lhe lugar como uma das figuras de destaque na década de 1970 – em 1996, uma versão dos Fugees, com Lauryn Hill enquanto vocalista principal, tornaria Killing me softly with his song numa das canções emblemáticas da década de 1990.

Apesar da doença degenerativa de que padece, Roberta Flack mantém-se activa. Para o ano acompanhará a reedição comemorativa dos 50 anos de Killing me Softly e verá publicado, já em Janeiro, um livro infantil.

Assinado por Flack e por Tonya Bolden e com ilustrações de Hayden Goodman, é uma obra autobiográfica que recua à sua infância, quando o pai trouxe para casa um piano danificado, encontrado numa lixeira, que restaurou e pintou de verde. Foi o primeiro piano em que Roberta Flack tocou. O livro, editado pela Anne Schwartz Books, intitula-se The Green Piano: How Little Me Found Music.