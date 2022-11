Governo espera confirmação da origem dos mísseis. MNE diz que se tiver sido ataque russo haverá “devida resposta”

Ministro dos Negócios Estrangeiros admite, contudo, que, se se confirmar tratar-se de um ataque russo à Polónia, então estará em causa “mais uma irresponsabilidade por parte do Presidente Putin”.

Tanto António Costa como João Gomes Cravinho preferem saber qual a origem dos mísseis que atingiram o território polaco antes de se pronunciarem, ainda que o ministro dos Negócios Estrangeiros admite desde já que a confirmar-se ter sido um ataque ordenado pelo Kremlin então estaremos perante “mais uma irresponsabilidade por parte do Presidente [Vladimir] Putin”.

Em declarações feitas à margem de um evento em Serralves, o primeiro-ministro António Costa foi questionado sobre os dois mísseis russos que atingiram a Polónia e causaram pelo menos duas mortes e respondeu: “Como o meu colega polaco já disse, é preciso aguardar pela confirmação sobre a origem dos mísseis”.

Sem se querer alongar sobre o tema, António Costa frisou que nesta fase “aquilo que é necessário é como disse na semana passada o presidente [Volodymyr] Zelensky esta é a hora de se construir a paz” e “evitar novos incidentes”.

“Aquilo que temos todos de fazer um esforço é que tão rapidamente seja possível que a guerra finde e a paz seja possível”, declarou Costa, reiterando que “vamos aguardar” novas informações.

“Seja qual seja a origem do míssil, caia onde caia, é sempre motivo da maior preocupação”, concluiu.

Já o chefe da diplomacia portuguesa notou, em declarações feitas na Cordoaria Nacional e à margem de uma iniciativa realizada no âmbito do bicentenário da independência do Brasil, que “desde o dia 24 de Fevereiro [início da invasão russa] que Portugal condenou não só a invasão da Ucrânia, mas o ataque frontal contra a ordem internacional”.

Gomes Cravinho insistiu que “a agressão russa [iniciada em 24 de Fevereiro], sem qualquer justificação, completamente fora da legalidade internacional, representa um ataque à ordem internacional”.

Quanto aos mísseis que atingiram a Polónia numa região próxima da fronteira com a Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que “se se confirmarem essas notícias, representam mais uma irresponsabilidade por parte do Presidente Putin, por parte das autoridades russas e que naturalmente não ficará sem a devida resposta”.

O governante e ex-ministro da Defesa Nacional defendeu depois que “a solução actual para se reverter a escalada é a retirada das forças russas dos territórios ocupados desde 24 de Fevereiro”. “E esperamos que a Rússia faça isso de forma voluntária porque já percebemos que no terreno começa a haver condições para a Ucrânia obrigar a Rússia a fazer isso, mesmo que não queira”, acrescentou Gomes Cravinho.