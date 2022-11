Egoísmo climático

Num momento em que decorre a COP 27, e quando a questão climática e de preservação do planeta como um todo se revelam cada vez mais relevantes e urgentes, é preocupante a absurda abordagem que amiúde se encontra nas mais diversas intervenções a propósito deste tema. Muitos olham para o tema como tão só uma questão que diz respeito à preservação da espécie humana e à manutenção de condições que permitam a sua sobrevivência.

No entanto, num olhar mais abrangente, temos todos de abrir os olhos e entender que a nossa espécie é apenas mais uma, responsável pela extinção de milhares, ou mesmo milhões de outras, e que sem uma relação equilibrada com essas outras, a nossa própria sobrevivência está definitivamente posta em causa. Tal como devemos preservar o planeta para os nossos filhos quando cá não estivermos, do mesmo modo deveremos preservar o planeta para quando a espécie humana desaparecer, evitando o que se pode chamar de antropocentrismo egoísta.

A Terra seguirá o seu curso, e o Homem não é de todo essencial para a sua saúde futura. Só a nossa cegueira pensará o oposto.

Luís Nascimento, Lisboa

Ocupações e energia fóssil

Pessoas jovens resolveram interromper as suas obrigações (frequentar as aulas e aprender) para fazerem um protesto “pelo fim ao fóssil” ocupando estabelecimentos escolares, entre eles o Liceu Camões. Era de esperar. O que acontece noutros países vem a reproduzir-se em Portugal tempos depois, mas reproduz-se sempre. E, não poucas vezes, com falta de imaginação e de ideias. Desta vez até “exigem” a demissão de um ministro.

É interessante verificar, que se critica, que se vilipendia, em suma, que se diz mal, mas nunca se apresenta uma solução ou uma alternativa credível. Quantos deles mudaram o seu meio de transporte? Quantos desses alunos participaram em limpezas de praias ou de rios? Quantos fizeram recolhas de plásticos? Quantos lançaram um programa de educação sobre reciclagem electrónica ou de metais pesados? Quantos tiveram um papel activo na melhoria concreta do ambiente?

Era bom ver os jovens, não só a protestarem, mas a colaborarem, a participarem, a darem um contributo pessoal, físico ou intelectual, para as mudanças em que acreditam. Como em política, não me basta que digam que está mal. Quero que me digam como se deve fazer para ficar bem!

Celso Pontes, Vila do Conde

“O círculo das Feras"

Dados os recentes, e diga-se, incessantes escândalos proporcionados pela máquina de estado socialista, torna-se evidente a incapacidade destes em coordenar o país. A agudizar esta situação confrangedora, adita-se a pusilanimidade do demais espectro político, da esquerda bafienta e radical à bacoquice e insurreição da direita.

Não obstante, as sucessivas “tentativas” de intervenções do nosso Presidente da República exasperam qualquer comum mortal, sublevando o cargo de Chefe da nação a um posto ignominioso e vulgar. É absolutamente revoltante as proporções a que atingimos, como de resto já foi sendo ensaiado ao longo dos últimos anos. Atrever-me-ia a dizer que é o nosso apanágio, a mediocridade.

Quem é que dará um murro na mesa? O regresso de Pedro Passos Coelho ou o ressurgimento de José Sócrates? Deixemo-nos de retroactividades, e apertemos os cintos. Os tempos que nos advém serão indubitavelmente trépidos.

Lucas Saraiva Videira, Viseu

Como funcionam os CTT privatizados

Na segunda semana de Julho foram-me enviadas de Inglaterra cinco caixas contendo livros, uma das quais não chegou. Em 16 de Agosto escrevi para os CTT reclamando a entrega do objecto em falta, o qual, segundo informação da própria empresa, se encontrava havia já um mês em Lisboa. Nos dias seguintes recebo três emails declarando que o assunto se encontrava “em análise”, até que a 30 de Agosto sou informado de que “devido a um constrangimento no sistema ocorreu a demora”, “em fase de conclusão”.

Em 19 e em 30 de Setembro voltei a contactar o “apoio ao cliente”, sem ter resposta. A 7 de Outubro endereço carta registada ao presidente do conselho de administração da empresa. Também não obtive resposta, mas a 31 de Outubro recebo novo email comunicando que o “constrangimento informático” - o mesmo que dois meses antes fora declarado “em fase de conclusão” - afinal não tinha prazo de resolução previsível, pelo que eu “poderia” optar pela devolução ao remetente! Naturalmente que recusei exercer o “direito” de renunciar a um objecto que me pertence e me faz falta, lembrando que os CTT, como empresa de serviço público, têm a responsabilidade da entrega a partir do desalfandegamento. Desta vez a réplica foi instantânea: “o seu objecto será devolvido à origem! Esta escolha (!) não poderá ser alterada.” <_o3a_p>

João Arsénio Nunes, Lisboa

