Volodymyr Zelenskyi condecora Carlos Carreiras

Presidente da Câmara de Cascais agraciado com ordem de mérito pelo seu apoio ao país invadido pela Federação Russa.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyi, anunciou que vai entregar a Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais (CML), a Ordem de Mérito do III grau pelo seu apoio ao país invadido pela Rússia.

Segundo o decreto presidencial ucraniano número 752/2022, Carreiras teve uma “contribuição pessoal significativa para o fortalecimento da cooperação entre os estados, apoio à soberania nacional e integridade territorial da Ucrânia e pela popularização do Estado da Ucrânia no mundo”.

Carlos Carreiras disse ao PÚBLICO que partilha a condecoração “com todo os munícipes, com os empresários do concelho e com os funcionários da câmara, que têm feito um trabalho extraordinário”.

“É um prémio que muito me honra, mas que preferia não receber, porque era sinal de que esta terrível guerra não tinha tido lugar”, salientou o autarca social-democrata.

“É também uma condecoração que deve ser para todos os portugueses e para os meus colegas autarcas. Pois todos, dentro das suas possibilidades, têm feito um trabalho de solidariedade extraordinário”, acrescentou.

Carlos Carreiras diz não saber quando é entregue a condecoração, mas diz que não se vai se deslocar ao país para a receber pois já tem outro compromisso para ir à Ucrânia, concretamente aos municípios de Irpin e Bucha, na região de Kiev, onde Cascais se comprometeu a construir duas escolas, num investimento de um milhão de euros.

As obras ainda não começaram pois, segundo Carreiras, “têm havido problemas legais com a transferência do dinheiro para a Ucrânia”, mas acredita que eles serão resolvidos em breve.

Mas o apoio de Cascais aos refugiados do país invadido não se fica pelas escolas que vão ser reconstruídas. O município já instalou mais de 300 refugiados em centros de acolhimento. Logo no início de Março deste ano, a autarquia fretou um avião que trouxe para o nosso país 250 ucranianos.

No Centro Logístico de Cascais foi montado um centro de acolhimento principal, com uma mercearia e uma loja de roupas, que fornece gratuitamente bens aos refugiados residentes. Existe também um enorme armazém de recolha de bens, de onde saíram já várias toneladas para a Ucrânia Segundo Carreiras, “o município já investiu cerca de um milhão de euros” no apoio aos refugiados.

No início deste mês, Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia, deslocou-se a Portugal para participar na WebSummit e foi a Cascais para se encontrar com os refugiados do seu país ali instalados.