Jay Leno sofreu queimaduras graves, mas a sua condição é estável

O comediante informou ter sofrido “queimaduras graves devido a um incêndio com gasolina”, encontrando-se internado no Centro de Queimaduras Grossman, em Los Angeles.

O comediante Jay Leno sofreu “queimaduras graves” após o carro se ter incendiado no domingo, confirmou o próprio nesta segunda-feira à Variety.

“Sofri algumas queimaduras graves devido a um incêndio com gasolina. Estou bem. Só preciso de uma semana ou duas para me recuperar”, informou numa declaração.

A revista People relatou no domingo que Leno, de 72 anos, cancelou uma comparência numa conferência financeira em Las Vegas devido a uma “emergência médica grave”. Posteriormente, a Financial Brand escreveu num e-mail aos participantes que “a família de Leno não nos conseguiu fornecer muitos detalhes, mas houve uma emergência médica muito grave que está a impedir Jay de viajar”.

Na sequência de especulações sobre o estado de saúde do apresentador, o site TMZ relatou que Leno tinha dado entrada no Centro de Queimaduras Grossman, em Los Angeles, após um incêndio na sua garagem.

Aimee Bennett, porta-voz do centro médico, disse à CNN que Jay Leno se encontra em estado estável, estando a ser tratado a “queimaduras na cara e nas mãos devido a um acidente com gasolina na sua garagem durante o fim-de-semana”.

“Está de bom humor e sensibilizado por todas as perguntas sobre o seu estado e desejos de felicidades”, lê-se na declaração. “Quer que todos saibam que está bem e que está no melhor centro de queimaduras dos Estados Unidos”.

Leno foi o anfitrião do The Tonight Show durante 22 anos — de 1992 a 2009 e de 2010 a 2014. No ano em que abandonou a apresentação do talk-show recebeu o Kennedy Center’s Mark Twain Prize for American Humor, juntando-se a uma lista de vencedores que inclui nomes como Richard Pryor, Lily Tomlin, George Carlin, Bill Cosby e Carol Burnett.

Depois de sair de cena da NBC, passou a apresentar o Jay Leno's Garage, uma série sobre automóveis que se inspira numa das paixões do apresentador, conhecido por ser um ávido coleccionador de carros e motos.