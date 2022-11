Herdeiros de Anne Heche processados por causa do acidente que matou actriz

O acidente de viação que vitimou Anne Heche voltou a ser notícia depois de a arrendatária da casa contra a qual a actriz atirou o carro ter dado entrada com uma acção judicial, exigindo aos herdeiros da artista pelo menos dois milhões de dólares (1,93 milhões de euros) por “negligência”, “provocação de aflição emocional” e “transgressão”.

A acção, cujos documentos são citados pela revista People, foi entregue pelos advogados de Lynne Mishele no Tribunal Superior da Califórnia, Los Angeles, a 9 de Novembro.

De acordo com a descrição apresentada, Lynne Mishele, que arrendava a casa de John e Jennifer Durand, em Mar Vista, ficou “atordoada com a força dramática do veículo de Heche a atravessar a parede frontal e a conduzir pela sala de estar, cozinha, escritório e armário da sala antes de se instalar na lavandaria”.

Mishele diz que, por causa do acidente, ficou “aterrorizada, gravemente traumatizada e sem um lugar para viver”. Após o acidente, um fogo destruiu o carro, a propriedade assim como “os bens pessoais da queixosa”, incluindo “fotografias e lembranças, todos os seus documentos e equipamentos de negócios, o seu portátil e iPad, todas as suas roupas, bens de primeira necessidade e artigos domésticos”.

Entretanto, a ocupante da casa acabou por receber a ajuda dos proprietários que criaram um GoFundMe com o objectivo de angariar cem mil dólares — até à data foram arrecadados 183.500 dólares.

No entanto, Lynne Mishele queixa-se que “continua a sofrer graves problemas emocionais e dificuldades profissionais”, que “tem sido incapaz de dormir e está a lutar contra a ansiedade e depressão profundas”.



Anne Heche circulava em excesso de velocidade e perdeu o controlo do seu veículo, a 6 de Agosto, tendo embatido primeiro contra uma garagem de um complexo de apartamentos e depois contra uma residência. O carro incendiou-se e as chamas consumiram a casa, com a extinção do incêndio a envolver cerca de seis dezenas de bombeiros. Heche foi levada para um hospital de Los Angeles com queimaduras e uma grave lesão cerebral. Uma semana depois, a 12 de Agosto, foi informado que a actriz se encontrava em morte cerebral.

No dia seguinte, a polícia, que estava a investigar o acidente e que já tinha revelado ter detectado presença de drogas no sangue recolhido, informou ter arquivado o assunto. Agora, porém, a acção interposta por Mishele recupera a acusação de as análises ao sangue da actriz terem detectado cocaína e fentanil, destaca o New York Post.