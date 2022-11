Alcaide, a aldeia dos cogumelos, volta à festa: há novo Festival Míscaros

Depois de ter passado 2020 a ver cogumelos só pelo ecrã e de ter regressado em 2021 ainda com alguns condicionamentos, o Míscaros - Festival dos Cogumelos está de volta em pleno, sem restrições para os apreciadores, cozinheiros, provadores e curiosos que, desde 2009, têm Alcaide como ponto de encontro.

De 18 a 20 de Novembro, toda a “aldeia dos cogumelos” (a poucos quilómetros de Alpedrinha, no concelho do Fundão) se enfeita e mobiliza para os colher e apreciar, seja no prato ou em convívio com a paisagem da Serra da Gardunha.

A vertente mais forte é a gastronómica. Nas tasquinhas (cerca de 50) estão à prova as mais diversas confecções e declinações do ingrediente principal. De serviço à Arena Joe Best, a cozinhar ao vivo, estão os chefs Duarte Batista, Marlei Cardoso, Adriano Vicente, Maria Caldeira de Sousa, Tony Martins, Seven Paiva, Vítor Adão, Cristina Sá Marques, Ricardo Besteiro e Sérgio Mendes.

O cardápio de receitas produzidas a partir de míscaros e outros cogumelos inclui ainda uma sessão em que “a comunidade migrante do Fundão é convidada a confeccionar pratos da sua cultura gastronómica”, refere a organização, partilhada pela Liga dos Amigos de Alcaide, Junta de Freguesia e Câmara Municipal do Fundão.

No festival de Alcaide, tudo converge “para celebrar o encontro das gentes da região com a natureza” e, de caminho, “explorar o forte património fúngico do país” e destas paragens em particular, onde há mais de 500 espécies identificadas. Umas são comestíveis, outras tóxicas. Importa saber distingui-las.

Os propósitos cumprem-se nos passeios micológios pela serra (que guardam lugar para os amigos patudos, no habitual “passeio cãogumelo”), numa prova de geocaching (a Geomiscarada) e no vasto programa de palestras, debates, tertúlias, exposições, workshops, documentários e oficinas infantis que se desenvolve na Arena da Floresta e do Conhecimento – novidade deste ano.

É o lugar certo para explorar mais a fundo o mote desta edição, Reflorestar e Integrar, “com enfoque na riqueza e diversidade micológica da Serra da Gardunha” e com o valor das entradas a reverter para a reflorestação pós-incêndio da Quinta Vale d’Encantos. O mesmo vale para as receitas do almoço comunitário domingueiro (a 1€).

Ao Míscaros nunca falta a referência a outra faceta dos cogumelos: a presença na cultura pop. No ano passado, andou pelo festival a Alice de Lewis Carroll. Desta vez, é Harry Potter quem faz as honras. O universo mágico do pequeno feiticeiro de Hogwarts manifesta-se na decoração da aldeia e na presença de várias “personagens da história a passear pelas ruas”. A animação vem também de fanfarras, grupos de música tradicional e medieval, desfiles e teatro de rua. Mais informações e inscrições no site do festival.