O "verdadeiro" mundo natural nas fotografias vencedoras dos Natural Landscape Photography Awards

"O poder da verdadeira representação do mundo natural". É este o mote dos Natural Landscape Photography Awards que agora são revelados numa competição que procura tanto quanto possível afastar-se da "manipulação digital", valorizando ao invés a fotografia que vive "nos limites mais tradicionais". O que aqui interessa é "o talento" dos fotógrafos em "revelar as maravilhas da paisagem natural". "Um dos aspectos mais poderosos de uma grande fotografia de paisagem é sua capacidade de transportar o espectador para reviver um momento no tempo, um local distante ou uma cena menor, através dos olhos do fotógrafo", sugere a organização dos Natural Landscape Photography Awards, concurso criado em 2021 por quatro fotógrafos de paisagem: Tim Parkin, Matt Payne, Rajesh Jyothiswaran e Alex Nail.

Entre as 10700 fotografias submetidas por 1179 fotógrafos de 55 países, destacou-se o projecto de Brent Clark — o segundo lugar nesta categoria foi para o português Luís Afonso, com uma série sobre o Rio Tinto, na província espanhola de Huelva), e para as duas fotografias vencedoras ex-aequo da autoria de Jim Lamont (a sombra de um glaciar na Reserva Nacional Kluane, no Canadá) e de Philipp Jakesch (um vulcão em erupção na península de Reykjanes, Islândia)

Nesta galeria, a Fugas revela ainda os vencedores das restantes categorias temáticas: Grand Scenic, Paisagens Íntimas, Paisagens Abstractas e Detalhes, Paisagem Nocturna, Árvores, Floresta e Bosque, Montanhas, Mundos Gelados, Rios, Lagos e Cascatas, Desertos, Fotografia Aérea, Ambiente e Mar.

Todos os vencedores podem ser apreciados no site oficial do concurso.