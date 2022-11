Autoeuropa aceita negociar aumento extraordinário, mas sindicato quer manter greve

A administração da Volkswagen Autoeuropa aceita regressar à mesa das negociações para discutir um aumento salarial extraordinário, tal como é exigido pelos trabalhadores, que convocaram uma greve parcial de duas horas por turno nos dias 17 e 18, próxima quinta e sexta-feira. A Comissão de Trabalhadores (CT) pede aos sindicatos que retirem o pré-aviso de greve, face a este sinal de disponibilidade, mas o SITE-Sul não vê razões para tal.

A empresa queria dar um prémio de 400 euros a cada trabalhador, como compensação pelos impactos da inflação, proposta que foi recusada.

Em vez de um pagamento único, os funcionários querem um aumento de salário que cubra a inflação e que reconheça o papel deles na produção deste ano, que será um dos mais produtivos de sempre, com 230 mil veículos. As reuniões entre CT e administração começarão no dia 25.

“A administração ao dia de hoje informou a Comissão de Trabalhadores que se encontra em condições de iniciar negociações no dia 25.11.2022, de forma a ir ao encontro do que são as reivindicações dos trabalhadores”, diz a CT, num comunicado divulgado nesta terça-feira.

“Uma vez assumido o compromisso por parte da administração junto da CT, pretendemos solicitar aos sindicatos para retirarem os pré-avisos de greve”, porque “numa altura em que a porta para o diálogo está novamente aberta, para discutir um aumento salarial extraordinário, os trabalhadores devem decidir de forma pessoa e responsável qual o caminho a seguir”​.

Para o SITE Sul, no entanto, esta disponibilidade manifestada pela direcção da empresa não chega. “Para já, e na ausência de qualquer atitude concreta e credível por parte da gerência, que permita aos trabalhadores suspender a greve, não resta alternativa que não seja a sua manutenção. A Comissão Sindical apela à unidade dos trabalhadores e a que estes mantenham a firmeza e não embarquem em mensagens ilusórias.”

Os sindicalistas dizem que “a gerência está em condições de evitar o conflito, pois teve o tempo necessário para encontrar uma solução”. “Faltando pouco para o início da greve, qualquer proposta da Administração deve ser feita em tempo que permita a sua discussão com os trabalhadores, porque foram estes, em plenários, nos dias 8 e 9, que decidiram a realização desta luta.”

​Na semana passada, após quatro plenários, os trabalhadores mandataram a CT para organizar a defesa das propostas dos trabalhadores.

Os cerca de 5100 funcionários da fábrica da Volkswagen em Palmela exigiam um aumento imediato de 5%, com retroactivos a Julho, acrescido de um novo aumento extra em 2023 na proporção necessária para cobrir a taxa de inflação final de 2022.

Assim, para um salário de mil euros brutos, em Dezembro seriam pagos 1050 euros, pelo aumento de 5% a partir desse mês. Além disso, a empresa pagaria mais 250 euros (5o euros de aumento por mês desde Julho).

Depois, em Janeiro, procederia ao aumento de 2% previsto no acordo de empresa assinado em Março. No caso de a inflação ficar acima destes 5% + 2%, a Autoeuropa acrescentaria a proporção necessária para chegar à taxa de inflação.

Se esta, por exemplo, ficar em 8% em 2022, então em Janeiro o aumento seria de 3% (2% do acordo de empresa mais 1% do aumento extraordinário).