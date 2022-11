Liga portuguesa distante dos maiores “fornecedores” do Qatar 2022

A lista de 831 jogadores convocados para o Mundial 2022, já publicada pela FIFA, coloca a Liga portuguesa no 11.º lugar, com 19 futebolistas, entre os 44 campeonatos nacionais com representantes no Qatar.

A Premier League surge “disparada” na liderança com 158 internacionais de 30 dos 32 países presentes na fase final, sendo o Qatar e a Arábia Saudita as excepções.

Contabilizando apenas as selecções com bilhete para o Qatar, Portugal fecha o top 10, já que a Itália, com 70 jogadores filiados na Serie A a caminho do Campeonato do Mundo, falhou o apuramento.

Arábia Saudita e Qatar surgem mais bem classificadas neste ranking, respectivamente em sexto e sétimo lugar (com 35 e 33 jogadores), já que todos os 26 finalistas actuam nos respectivos países, havendo ainda alguns atletas de outras selecções a jogarem na península arábica.

Como Ligas mais representadas, depois da inglesa surgem as espanhola (86), alemã (81), italiana (70) e francesa (58). No plano europeu, o campeonato luso é superado pela Liga belga, que cede 24 internacionais ao lote de finalistas do Qatar, apresentando números iguais aos da neerlandesa Eredivisie, sendo que 12 dos 26 chamados por Louis van Gaal jogam nos Países Baixos.

Na selecção portuguesa, Fernando Santos incluiu sete futebolistas que actuam na Liga doméstica, casos dos portistas Diogo Costa, Pepe e Otávio; dos benfiquistas António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, e do bracarense Ricardo Horta.

Os demais representam as equipas nacionais do Canadá (Eustáquio e Steven Vitória), Sérvia (Grujic e Racic), Argentina (Otamendi e Enzo Fernández), Uruguai (Coates e Ugarte), Irão (Taremi), Dinamarca (Alexander Bah), Japão (Morita) e Gana (Fatawu).

Aparentemente numa liga à parte, os Estados Unidos emergem nesta listagem com nove dos seus internacionais a actuarem na MLS e 17 distribuídos por oito selecções, havendo ainda inúmeros estrangeiros a viverem o sonho americano.

Também o campeonato mexicano entra nesta corrida, com 23 internacionais que incluem sete jogadores de outros quadrantes.

Com números bem mais curtos do que a Liga portuguesa, destaque para as provas domésticas de selecções campeãs do Mundo como Brasil, Argentina e Uruguai. Prova de que os talentos dos principais fornecedores europeus estão quase todos fora dos respectivos países. No Brasileirão conquistado por Abel Ferreira há apenas sete jogadores com passaporte para o Qatar, mais um do que na Argentina, que apresenta o dobro do uruguaio.

Num plano mais improvável, nota para os campeonatos de países que, não tendo garantido apuramento, estarão representados no Qatar, como são os casos de Colômbia, Kuwait, Egipto, Emirados Árabes Unidos, Chipre, China e Rússia.