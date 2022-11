Terça na TV: Dafoe na Sibéria, arte de Chu Teh-Chun e polémica no Mundial

CINEMA

O Perfume - História de Um Assassino

AXN Movies, 21h10

Tom Tykwer realiza esta adaptação do romance de Patrick Süskind. Grenouille (Ben Whishaw) nasceu diferente e em circunstâncias pouco dignas, na Paris de 1738. Dotado de um olfacto extraordinário, inicia-se como aprendiz na perfumaria de Baldini (Dustin Hoffman). Obcecado por essências e cheiros, empenha-se em capturar os perfumes de algumas jovens mulheres, que aprisiona e assassina sem escrúpulos.

Um Ano Muito Violento

AMC, 23h15

No ano de 1981 – ainda hoje considerado o mais violento da história da cidade de Nova Iorque – Abel Morales, um emigrante da América do Sul, e a sua mulher, Anna, lutam contra as adversidades nos difíceis bairros de Brooklyn, onde tentam fazer prosperar os seus negócios. Vão ter de combater a corrupção, a violência e a decadência que dominam a sociedade e que ameaçam destruir o que construíram.

Com argumento e realização de J. C. Chandor (Margin Call), o filme conta com Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo e Albert Brooks.

Sibéria

RTP1, 00h59

Mais uma colaboração entre o realizador Abel Ferrara e o actor Willem Dafoe, num filme dramático escrito por Ferrara e Christ Zois. Um norte-americano solitário muda-se para a Sibéria em busca de paz e tranquilidade. Um dia, mete-se num trenó e avança sem destino pela neve. Ao encontrar uma gruta, deixa-se ficar. Ali acaba por fazer uma análise do passado, mergulhando numa intensa jornada interior.

Diamante de Sangue

Hollywood, 1h15

Serra Leoa, anos 1990. Um diamante raro pode mudar ou destruir a vida de dois africanos: Danny Archer, um ex-mercenário que troca diamantes por armas e quer livrar-se do círculo de violência e corrupção que o engoliu, e Solomon Vandy, um pescador que quer salvar a mulher e as filhas dos campos de refugiados e libertar o filho do destino de criança-soldado.

Protagonizado por Leonardo DiCaprio e Djimon Hounsou, ambos nomeados para os Óscares, o filme é dirigido por Edward Zwick e tem fotografia do português Eduardo Serra.

SÉRIE

Os Mistérios de Brokenwood

Fox Crime, 22h

A morte do treinador da equipa de râguebi local levanta suspeitas e o inspector Mike Shepherd é chamado a investigar. Depois das 50 derrotas consecutivas dos Brokenwood Cheetahs, é bem possível que alguém seja capaz de tudo para inverter o recorde infeliz de resultados. É este o caso em campo na abertura da segunda temporada (de oito) da série neozelandesa protagonizada por Neill Rea. É composta por quatro episódios, debitados semanalmente.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h05

Directo. Em vésperas do pontapé de saída do Mundial de Futebol no Qatar, os adeptos mobilizam-se para a prestação da selecção comandada por Fernando Santos. Mas as atenções não estão todas na bola. Há muita polémica a rodear aquele que já foi apelidado de “Mundial da vergonha”.

Nesta edição do campeonato pesa o inferno por que passaram os operários na construção dos estádios – e a morte de milhares na empreitada – e o atropelo dos direitos humanos num país que segrega as mulheres e condena a homossexualidade, sem esquecer o controlo da imprensa.

Todas estas questões são comentadas, esta noite, no debate moderado por Carlos Daniel. A lista de convocados inclui o antigo presidente do Comité de Governação da FIFA Miguel Poiares Maduro, os treinadores (e ex-jogadores) Vítor Pereira, Carlos Carvalhal e Oceano, o jornalista António Tadeia e os professores Raquel Vaz Pinto e Pedro Brinca.

DOCUMENTÁRIO

Chu Teh-Chun

RTP2, 23h32

Estreia. Um olhar sobre a vida e obra de Chu Teh-Chun (1920-2014), o prolífico e influente artista chinês que transportou as técnicas tradicionais do seu país para o movimento abstracto ocidental. Assinado por Christophe Fonseca, que realizou Amadeo de Souza Cardoso - O Último Segredo da Arte Moderna e co-dirigiu As Vozes do Fado com Ruben Alves, o documentário traça o retrato “através de testemunhos de familiares e críticos de arte, e de arquivos históricos raramente vistos”, nota a RTP.