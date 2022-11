Dave Cook: “Até agora, os nómadas digitais foram muito pouco sentimentais e leais”

Descobriu-os na Tailândia, onde ainda continua a estudá-los, mesmo que a imagem do nómada digital com o computador portátil numa praia do Sudeste Asiático seja agora um velho estereótipo. Com comportamentos semelhantes aos turistas — comparação que facilmente ofende este “tipo extremo de trabalhadores remotos” —, o antropólogo Dave Cook salvaguarda que é “difícil perceber o impacto que os nómadas digitais têm” nas cidades que elegem com base no custo de vida, rapidez da wi-fi, clima e segurança.