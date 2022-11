Peso dos impostos ambientais na receita fiscal da UE devia duplicar

Este ano, após décadas de uma paz relativa, o impensável aconteceu com o espoletar da guerra em solo europeu. Enquanto a Ucrânia vive uma catástrofe humanitária, o resto do mundo enfrenta a utilização das exportações de alimentos e energia como armas pela Rússia. A nova realidade geopolítica fomentou a determinação europeia para o aceleramento da transição energética, o desenvolvimento da autonomia estratégica da nossa ambição de combater as alterações climáticas. A União Europeia já iniciou uma trajetória bem direcionada para assumir a liderança mundial na ação contra as alterações climáticas. O Pacto Ecológico Europeu apresenta um cabaz cuidadosamente selecionado de medidas regulatórias, de fixação dos preços do carbono e de tributação para concretizar as mudanças necessárias para alcançar os nossos objetivos.