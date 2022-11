A banalidade do saque

Os casos somam e seguem. O último, no momento em que escrevo, é o de um presidente de câmara ter colocado 300 mil euros numa empresa de um homem só, criada na hora, sem historial nem actividade, entregues sem nenhuma garantia ou contrapartida e sendo a operação justificada com uma série de “inverdades”. Nada mais se realizou posteriormente e hoje continua a nada se passar, para lá de umas supostas explicações infantis. Isto é inaceitável. Miguel Alves ou é, no mínimo, um enorme incompetente ou então temos um caso sério de polícia. Em qualquer caso não tem condições para colocar a mão em mais um euro de coisa pública.

Nota final: estão preocupados com o aumento dos populismos que corroem os fundamentos da sociedade democrática…? Procurem a origem da podridão!

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Os tempos que correm….

Parecemos todos muito exaltados! Não é para menos, face aos acontecimentos dos últimos dias: foram as intercalares nos EUA que nos alertaram para novos “sebastianismos”, em resultado de uma “pegada ecológica” que permaneceu no tempo e no espaço, com pressupostos identitários que pensávamos banidos e disfuncionais; depois, o Brasil que nos premiou com uma vitória de esperança, mas que deixa um rasto de muita incerteza e dificuldade na futura governação; a continuação de uma guerra infame, com consequências humanas apocalípticas, e a iniciar o seu pico de dureza climática severa que trará muito sofrimento acrescido; ouvir, também, o desespero do grito de António Guterres na COP27 para o ponto de não retorno que se aproxima perigosamente do suicídio colectivo, agravado pela actual crise energética que desencadeou uma nova corrida aos combustíveis fósseis; o destaque ainda para a inflação e a subida de juros a não saberem encontrar o ponto de equilíbrio e a causarem danos elevados na vida das famílias e da sociedade.

Por cá, registe-se a intolerância de Marcelo perante uma ministra indefesa, a sobranceria de António Costa a permitir e a subvalorizar as incompatibilidades e algum desnorte no seu Governo, com total conivência e incapacidade de uma oposição que não tem sabido interpretar correctamente o seu papel, deixando vazio e sem espaço a alternância política. Creio que estamos perante a circunstância que nos diz que a liberdade de imprensa será, apesar de todas as convulsões políticas, o garante da democracia, com o seu especial papel na promoção de uma informação objectiva e de debate público.

João Ferreira, Sintra

Reembolso aos contribuintes

Os governantes têm vindo a dizer que o Estado vai devolver aos contribuintes o dinheiro que os mesmos injectaram na TAP e na Efacec, mas não esclarece a forma como o vai fazer, nem é garantido que o discurso aparentemente apaziguador dos responsáveis governamentais se traduza na devolução do que foi retirado aos cidadãos.

Se era preciso salvar estas duas entidades que geram emprego e contribuem supostamente para o crescimento económico do país, antes de mais era necessário que existisse nas mesmas uma gestão cuidadosa, e onde o prejuízo dos maus resultados não recaísse sobre os que não contribuíram para os mesmos, quando também sabemos que a injecção de verbas tem servido para alimentar lobbies que não servem o país.

Américo Lourenço, Sines

O major-general Agostinho Costa é agente do Kremlin?

Assisti na quinta-feira a um comentário na televisão do major-general Agostinho Costa sobre a guerra na Ucrânia que me deixou estarrecida. A maior parte da informação pública converge para a conclusão de que a situação é desfavorável à Rússia, como o demonstra a decisão de abandonar Kherson, assim como os sucessivos reveses militares que as suas forças têm sofrido.

O único sucesso russo tem sido o bombardeamento e a destruição sistemáticos das infra-estruturas de electrificação das cidades ucranianas para matar as populações de frio e assim compensar o fracasso das suas forças militares. Pois, o major-general Agostinho faz uma completa inversão da realidade, e quem o ouve fica com a ideia de que a Ucrânia é que invadiu a Rússia e está a massacrar o seu povo. Nas suas palavras, o que sobressai é a tentativa de legitimar a agressão militar e justificar os meios a que recorre Putin e o seu exército regular e de mercenários. Não esconde mesmo um ar de escárnio se interrogado acerca das razões do povo invadido e da sua tenaz resistência. Manipula as situações e os contextos políticos e militares conforme as suas conveniências pessoais, sempre em favorecimento do país invasor e transgressor.

Odete Bettencourt, Lisboa