Zelensky foi a Kherson celebrar a libertação

Depois de um fim-de-semana passado a celebrar a retirada das forças russas, a libertada cidade de Kherson recebeu esta segunda-feira a visita surpresa do Presidente da Ucrânia. “Estamos a chegar, passo a passo, a todos os territórios temporariamente ocupados do nosso país. Mas temos um caminho longo e árduo pela frente”, afirmou Volodymyr Zelensky, para quem “os melhores heróis do nosso país estão nesta guerra”.

Recebido com aplausos, mas também com lágrimas pelos habitantes da cidade do Sul da Ucrânia que viveu sob ocupação russa durante oito meses, Zelensky agradeceu à NATO e aos aliados de Kiev o apoio fornecido para combater a Rússia e admitiu que a entrega dos sistemas móveis de lançamento de rockets (HIMARS) aumentou muito a capacidade das Forças Armadas ucranianas para repelir o exército invasor.

Depois de ter expulsado os russos dos subúrbios de Kiev e de grande parte da região de Kharkiv, a reconquista de Kherson, a única capital regional que estava sob controlo de Moscovo (exceptuando as situadas no Donbass), é uma vitória de monta para Kiev e capaz de aumentar ainda mais o já elevado moral da tropa ucraniana.

“Estamos a avançar. Estamos preparados para a paz, a paz em todo o país”, afirmou o Presidente ucraniano, rejeitando, no entanto, um avanço em direcção à Rússia: “Não vamos para Moscovo. Não estamos interessados ​ nos territórios de outro país”.

A visita ocorreu horas depois de Volodymyr Zelensky ter revelado que o seu Governo “já documentou mais de 400 crimes de guerra russos” em Kherson. “Estamos a encontrar corpos de civis e de soldados. Na região de Kherson, o exército russo cometeu as mesmas atrocidades que ficaram à vista noutras regiões do nosso país”, acusou o Presidente ucraniano.

“Vamos encontrar e levar à justiça todos os assassinos, sem dúvida”, afirmou, garantindo que as autoridades ucranianas vão agora “restaurar a lei e ordem” em 226 localidades da região de Kherson. “Estamos a restabelecer as comunicações, a Internet e a televisão. Estamos também a fazer todos os possíveis para restabelecer rapidamente o abastecimento de electricidade e água”, acrescentou, alertando ainda para o perigo das minas deixadas pelo exército russo.

“Peço a todos os moradores de Kherson que tenham muito cuidado e denunciem imediatamente todos os objectos perigosos às equipas de resgate. A detenção de soldados e mercenários russos que foram deixados para trás e a neutralização de sabotadores também estão em andamento”, disse Zelensky.