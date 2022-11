Estava sentada no mesmo lugar de onde escrevo e falo agora: o cadeirão orelhudo vestido de veludo. Ao lado, um vaso que se multiplicou de espadas-de-são-jorge. As espadas eram um trunfo da minha mãe: foram com ela de Lisboa até Mindelo. Ela já as teria há 50 anos, talvez. Ainda vivem lá, na casa dos meus pais, as espadas que deram origem a um culto de apego e de cuidado. Vingam até hoje – depois dela. Banham-se no sol onde ela já não está. Não tenho como explicar por que razão as espadas resistiram ao tempo e às mudanças – tal e qual como as pessoas.

Estava aqui junto às minhas espadas viçosas, estas oferecidas por uma amiga, quando a Joana me veio visitar. Trazia com ela um presente de casamento que tinha ficado por oferecer, há um ano. Rimo-nos sobre isto, muito antes de chorar. Quando abri o caixote, já com o arranjo de folha de eucalipto seco, mas ainda com um cheiro de floresta sem água, saiu de lá uma lebre de orelha em riste – como quem levanta a lebre. A lebre em cobre, vejo-a enquanto escrevo, é bonita. Apetece pegá-la ao colo, sabendo que a rapidez das lebres não se coaduna com esta imobilidade.

A Joana sentou-se. Ambas fortes, ambas com motivos até para celebrar a vida. Eu tinha estado nessa manhã no médico e sentira-me invulgarmente forte. Aquelas ilusões que se quebram ao menor beliscão de realidade.

Quando a Joana se recostou no sofá, já a lebre nos parecia escutar com a orelha levantada, mas era só eu a ouvir a Joana, e ela a mim. A mãe da Joana morreu há dois meses. A minha há menos do que isso. Foi sem querer, mas era tudo o que queríamos: falar da dor.

As pessoas falam pouco do que lhes dói. Ou, antes, falam das maleitas, da dor pequenina, da dor aguda, mas pouco do nó que não se desfaz, aquele que requer tempo e solidão ou um ouvinte que nada peça em troca. É difícil encontrar a pessoa que não pretenda sequer guardar o desabafo e a confissão como um tesouro. Um troféu triste.

Eu e a Joana estávamos disponíveis. À primeira palavra que nos situou neste passado recente, desabámos.

A dor viaja-nos pelo corpo. Somos apanhados desprevenidos. Acordamos e já estamos com meio-dia vivido quando nos lembramos de que ainda não chorámos hoje. Meia vitória em meio-dia até a totalidade da dor nos tomar. Estava na piscina quando a professora me disse “Lamento muito a sua perda”, e as lágrimas escaparam-me dos olhos sem as controlar. Rolaram para as barreiras onde os homens de tronco largo faziam por estremecer a água. Eu nem precisava disso.

A Joana estava aqui sentada com o seu macacão de ganga. Pele lisa, bonita, como se um talco a revestisse. A lebre em cima da mesa. As espadas aqui ao lado do cadeirão orelhudo. Todos, tudo parecia ser um confessionário. A Joana trouxe uma tigela de marmelada com a polpa que a mãe tinha guardado. Vermelha a tigela. Está ali na cozinha. Tudo me lembra as nossas mães. Tudo sempre nos lembrará delas. Eu quero lembrar-me. Nada em mim me diz que preciso de viver melhor esquecendo-a. Seria esquecer-me do que sou feita.

Quando chorei e me ri com a Joana, e passámos em revista tudo o que vivemos neste antes e depois, senti-me mais viva. Ocorreu-me que devíamos ter um confessionário para chorarmos a dor sem que nada nos fosse cobrado: um ato concertado sem esperar conserto.

A Joana tinha as lágrimas desenhadas na sua pele de pó de talco e eu tinha a pintura entornada. Muitas vezes chorei nos sítios mais risíveis: a piscina, sim, o comboio enquanto a senhora do carrinho passava sem clientes, o táxi sujo que potenciava o reggaeton, a fila do supermercado a ver o gel de banho, o restaurante com a ementa digital, a olhar distraída para o meu pai com as camisas que um dia foram passadas pela minha mãe. As lágrimas nunca são convidadas, fazem-se de desentendidas e aparecem.

Naquela tarde chorei pela primeira vez uma dor comum. A dor comum devolve-nos a um sítio muito próprio: aquele de quem sente o mesmo e não teme expressar-se.

Um mês, dois meses, a vida toda. Olhei para a Joana e concluí que jamais esqueceremos as nossas mães, as espadas-de-são-jorge, a tigela de marmelada. Somos filhas. Viemos de um lugar que ainda tem nome, e esse nome só deixará de ser lembrado quando nos esquecermos de quem somos.

A lebre: dei-lhe o nome da minha mãe como se fosse ela que estivesse à escuta. E ali está ela de orelha levantada.