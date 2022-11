Andrey Rublev conquista primeira vitória e o público de Turim

Três sets em duas horas e meia, dois pontos a separar os dois tenistas, pontos disputados em mais 30 pancadas no derradeiro tie-break e cinco match-points necessários para concluir são números que traduzem bem o equilíbrio do embate nas ATP Finals entre os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Ganhou o mais novo, Rublev, de 25 anos, que em Turim somou a segunda vitória consecutiva sobre o compatriota – depois do triunfo no ano passado, em Cincinnati, colocando um fim a uma série de cinco derrotas sem vencer um set.

No primeiro encontro do Grupo Vermelho, Rublev (7.º mundial) derrotou o campeão de 2020 e finalista de 2021, por 6-7 (7/9), 6-3 e 7-6 (9/7). Mas foi a forma como reagiu, depois de liderar o tie-break do primeiro set por 6/2 e desperdiçar sete set-points, que confirmou a maior maturidade de Rublev; nos dois sets seguintes, assinou 25 winners e não enfrentou um único break-point.

“Lembrei-me do US Open, quando nos defrontámos nos quartos-de-final, em 2020, e eu também liderei um tie-break por 5/1 ou 6/2, mas perdi o set e não consegui jogar mais. Pensei que isso não podia acontecer outra vez. Tive de continuar a jogar até porque ganhar um set é bom, porque aqui estamos num grupo”, explicou Rublev, que somou a 50.ª vitória em 2022, sendo o quarto tenista a chegar a esta marca, juntando-se a Stefanos Tsitsipas (60), Carlos Alcaraz (57) e Felix Auger-Aliassime (56).

O tie-break decisivo começou com um primeiro ponto épico, de 38 pancadas, e terminou com outro longo ponto, igualmente com a bola a passar mais de 30 vezes sobre a rede - ambos ganhos por Rublev. “Estava já a sentir um pouco de cãibras, mas a pensar ‘só mais um, só mais um’. Tenho a certeza que ele sentia o mesmo”, admitiu o vencedor, que recebeu uma ovação extra do público de Turim quando escreveu na câmara de TV “Paz, Paz, Paz, é tudo o que precisamos”.

À noite, Novak Djokovic (8.ª) derrotou o grego Stefanos Tsitsipas (3.º), por 6-4, 7-6 (7/4). O sérvio geriu bem o encontro e aproveitou o maior número de erros de Tsitsipas. Djokovic, que procura o sexto título no “Masters” e primeiro desde 2015, defronta Rublev na quarta-feira.

Na tarde terça-feira, defrontam-se os derrotados da primeira jornada do Grupo Verde, Rafael Nadal (2.º) e Felix Auger-Aliassime (6.º), e, à noite, dois tenistas que já contam com uma vitória nas ATP Finals, Casper Ruud (4.º) e Taylor Fritz (9.º).