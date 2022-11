Segunda na TV: Rui, Ricardo Reis e as Regras do Jogo

CINEMA

Raiva

TVCine Edition, 16h50

Alentejo, anos 1950. Sob o domínio dos latifundiários, os trabalhadores rurais trabalham de sol a sol. O que ganham nem sempre chega para comer. Certa noite, um homem perde a razão e torna-se um assassino. Realizado por Sérgio Tréfaut, o filme adapta ao grande ecrã a Seara de Vento de Manuel da Fonseca. No elenco surgem Hugo Bentes, Sergi López, Catarina Wallenstein, Rogério Samora, Adriano Luz, Leonor Silveira, Lia Gama, Isabel Ruth, Diogo Dória e Luis Miguel Cintra.

Apanha-me se Puderes

AMC, 22h10

Realizado por Steven Spielberg e baseado em factos reais, conta a história de Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), que foi médico, advogado e co-piloto antes de fazer 21 anos. Era um mestre do disfarce, um falsário brilhante cuja habilidade lhe permitiu roubar milhões de dólares. A missão de Carl Hanratty (Tom Hanks), agente do FBI, é capturá-lo. Mas Frank está sempre um passo à frente.

SÉRIES

Regras do Jogo

Fox Comedy, 21h25

O jogo do título é o do amor, seja qual for o estado civil. Patrick Warburton e Megyn Price interpretam um casal instalado há anos na sua vida matrimonial; Oliver Hudson e Bianca Kajlich, os noivos apaixonados; David Space, o solteirão convicto. A sitcom norte-americana estreou-se originalmente em 2007 e seguiu para sete temporadas. Chega hoje ao Fox Comedy para ficar nos dias úteis, sempre em dose dupla.

Astrid e Raphaëlle

Fox Crime, 22h

Numa noite sem tempestade, um astrofísico é atingido mortalmente por um raio. O mistério desperta a curiosidade, sobretudo nas redes sociais, onde há quem comece a teorizar sobre uma conspiração a envolver um segredo de Estado. É este o caso que abre a terceira temporada de série criminal francófona.

É protagonizada por uma dupla formada por Astrid (Sara Mortensen), dotada de uma memória excepcional mas com dificuldade em socializar por causa da síndrome de Asperger, e Raphaëlle (Lola Dewaere), a comandante que lhe reconhece as capacidades excepcionais e a recruta para investigadora. Para seguir à segunda-feira.

O Ano da Morte de Ricardo Reis

RTP1, 22h51

Estreia. João Botelho, que já tinha adaptado o romance de José Saramago ao cinema em 2020, realiza esta versão televisiva. O brasileiro Chico Díaz encarna Reis e Luís Lima Barreto assume o papel de Pessoa, num elenco que conta também com Catarina Wallenstein, Rui Morisson, Victoria Guerra, Hugo Mestre Amaro e João Barbosa. Os cinco episódios, debitados semanalmente, fazem parte da programação que assinala o centenário do nascimento do Nobel da Literatura.

Rui

RTP Play, streaming

Um transformista de meia-idade, retirado do meio há mais de 20 anos, decide voltar aos palcos que outrora pisou como Glória, numa tentativa de se reconciliar com o passado e de recuperar o brilho de outros tempos. Está apresentado o protagonista da série que foi criada na RTP Lab e gravada no bar lisboeta Finalmente, e que hoje se estreia na plataforma de streaming da estação pública. Tobias Monteiro encarna o Rui titular, contracenando com Inês Faria, Martim Pedroso, Flávia Gusmão, Igor Regalla, Afonso Lagarto e José Raposo. Os seis episódios ficam disponíveis em bloco.

DOCUMENTÁRIO

Vozes Protectoras da Terra

Odisseia, 22h31

Estreia. O Brasil é a primeira paragem da série documental que vai ao encontro de pessoas exemplares no respeito que nutrem pela natureza e na relação simbiótica que estabelecem com os animais, as plantas e os elementos. A viagem desenrola-se em seis capítulos e, à excepção do primeiro, visita sempre dois lugares. Para a semana, é a vez de Moçambique e da Índia. Nas seguintes, os destinos são Peru e Galiza; Sudão do Sul e Mongólia; Islândia e Indonésia; e, finalmente, Etiópia e Madagáscar.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira fala com Luís Valente de Oliveira sobre o seu percurso enquanto engenheiro, professor, ex-ministro do Planeamento e das Obras Públicas e grande defensor da regionalização, numa conversa informal que também contempla histórias da sua vida pessoal.