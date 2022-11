Jovens investigadoras vencem Prémio Maria de Sousa por trabalhos na área da saúde

Carina Cunha, Sandra Tavares, Daniela Rodrigues, Ana Melo e Ana Rita Cruz venceram a segunda edição do Prémio Maria de Sousa. Neurónios, metástases, cidades, tau e cancro são os alvos das cientistas.

Eis as cientistas distinguidas com o Prémio Maria de Sousa de 2022: Carina Cunha, Sandra Tavares, Daniela Rodrigues, Ana Melo e Ana Rita Cruz. As cinco jovens investigadoras foram premiadas na segunda edição desta distinção por trabalhos nas áreas das neurociências, cancro, doenças neurodegenerativas e da experiência sensorial. Cada uma delas receberá 30 mil euros pelos seus projectos e um estágio num centro internacional de excelência.