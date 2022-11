Democratas mantêm controlo do Senado dos EUA com vitória no Nevada

A actual senadora do Nevada foi oficialmente reeleita este domingo e os democratas vão, assim, conseguir manter o controlo do Senado dos Estados Unidos da América. A votação foi muito renhida e Catherine Cortez Masto derrotou por muito pouco o republicano Adam Laxalt, um ex-procurador-geral do estado que foi apoiado pelo ex-presidente Donald Trump.

Com a vitória de Masto, um dia depois de o senador democrata Mark Kelly ter assegurado a reeleição no Arizona, os democratas controlarão pelo menos 50 dos 100 lugares no Senado, com a vice-Presidente Kamala Harris a ter voto de desempate.

“A América mostrou que acreditamos na nossa democracia, que as raízes da democracia são profundas e fortes”, disse o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, em conferência de imprensa.

A democrata, que foi a primeira mulher hispânica a ser eleita para o Senado, conseguiu até ao momento uma vantagem de cerca de seis mil votos face a Laxalt. Com menos de 5% dos votos por contar, a maioria dos boletins ainda por contabilizar provêm do condado de Clark, que inclui a cidade de Las Vegas, e que é tradicionalmente democrata. A este propóstio, Adam Laxalt tinha já reconhecido no Twitter que “a janela de vitória estava a ficar reduzida”.

​A contagem de votos levou vários dias, em parte por causa do sistema de votação por correio criado pelo parlamento estadual do Nevada em 2020, que exige que os condados aceitem votos enviados no dia da eleição (terça-feira), se chegarem até quatro dias depois.

Com o Nevada decidido, falta eleger o senador pela Georgia. Se o democrata Raphael Warnock vencer a segundo volta no estado do sul no dia 6 de Dezembro contra o republicano Herschel Walker, a maioria democrata expandir-se-á para 51-49.

​Com o controlo do Senado, os democratas garantem um processo mais suave para as nomeações do executivo e escolhas de juízes, incluindo aquelas para possíveis lugares no Supremo Tribunal, nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden.