Centenas de milhares protestam contra cortes na saúde em Madrid

Centenas de milhares de pessoas, em protesto contra os cortes realizados nos serviços de saúde públicos da Região de Madrid, encheram este domingo diversas das principais artérias da capital.

Os manifestantes, onde se incluíam trabalhadores do serviço público de saúde, mostraram o seu desagrado relativamente às políticas seguidas pelo Governo Regional de Madrid liderado pelo Partido Popular. De acordo com os relatos da Associated Press, os protestos dirigiram-se principalmente contra a líder do executivo madrileno Isabel Ayuso, com o slogan “Madrid levanta-se pela saúde pública”.

O número de pessoas presentes na manifestação atingiu os 200 mil, de acordo com os números do Governo, ou 670 mil de acordo com os organizadores do protesto, constituídos por sindicatos do sector da saúde, associações de cidadãos e partidos da oposição à esquerda do Partido Popular.

O que é certo é que a “onda branca”, gerada pelo facto de muitos dos presentes se vestirem com a sua farda de médicos ou enfermeiros, encheu o centro da cidade de Madrid este domingo.

Durante os últimos anos, o governo liderado por Isabel Ayuso tem vindo a ser acusado de, mesmo durante a crise pandémica, ter reduzido o financiamento do sector da saúde pública em benefício do sector privado. Os atrasos nos serviços de saúde têm vindo a gerar, junto da população, crescentes níveis de descontentamento.

“O povo de Madrid merece serviços de saúde de qualidade e não atrasos de semanas para verem médicos de família ou pediatras”, afirmou um dos organizadores do protesto.

A presidente do governo regional tem negado a existência de falta de pessoal nos serviços e acusa os organizadores do protesto de terem essencialmente objectivos de ordem eleitoralista.