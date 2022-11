O efeito Trump funcionou ao contrário

É demasiado cedo para declarar a morte do trumpismo na sequência destes resultados eleitorais, mas este pode ser o início do seu declínio.

Donald Trump é o grande derrotado das eleições intercalares nos EUA. Nada o fazia prever. A tradição determina que quem está em Washington seja bastante prejudicado num acto eleitoral a meio do mandato. Não foi o que aconteceu. Com a reeleição de Catherine Cortez Masto no Nevada, os democratas asseguraram 50 lugares no Senado e o seu consequente controlo. A curta diferença de lugares garantidos na Câmara dos Representantes (sete, até ao momento) está longe de ser a vitória que os republicanos tanto queriam e ambicionavam. A começar por Trump, para quem os resultados eram a aguardada rampa de lançamento de uma recandidatura — surpreendentemente, Joe Biden acabou por ser o Presidente menos fustigado numas eleições intercalares nos últimos 20 anos.