“Permitir o regresso à tarifa regulada do gás foi uma boa decisão”

Foi presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) durante dez anos e hoje, além de professor catedrático de economia no ISEG, é consultor na área da energia. Vítor Santos acredita que a aprovação das compras conjuntas de gás natural permitirá à Europa passar a impor o preço a nível internacional. Preços mais baixos significam que, no futuro, “a Nigéria terá menos incentivos” para falhar as entregas de gás que abastecem o mercado regulado.