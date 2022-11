Casper Ruud esqueceu-se dos maus resultados

Casper Ruud atirou para trás das costas os resultados das últimas semanas e assinou uma grande exibição no primeiro encontro das ATP Finals. O regresso à Pala Alpitour, em Turim, onde, no ano passado, atingiu as meias-finais no “masters”, serviu de inspiração para o norueguês de 23 anos derrotar aquele que era apontado como um dos principais favoritos, o canadiano Felix Auger-Aliassime.

O recém finalista no US Open, onde lutou com Carlos Alcaraz pelo título e pelo primeiro lugar do ranking, não enfrentou nenhum break-point e ganhou apenas mais seis pontos que Auger-Aliassime ao longo da uma hora e 52 minutos de jogo, com destaque para os que desequilibraram o tie-break a seu favor e o que lhe permitiu “quebrar” o serviço adversário no segundo set, para vencer, por 7-6 (7/4), 6-4.

“Penso que este é o melhor nível a que joguei desde o US Open. Os últimos meses têm sido uma luta, mas tenho que aceitar. Durante a carreira, passamos por momentos difíceis e foi isso que aconteceu”, disse Ruud (4.º mundial), chegado a Turim com apenas um encontro ganho dos cinco últimos realizados. Por seu lado, Auger-Aliassime (6.º) vinha de uma série de 16 encontros ganhos, que lhe permitiram ganhar três torneios, interrompida há oito dias, nas meias-finais do ATP 1000 de Paris, por Holger Rune. O canadiano de 22 anos até somou mais winners (20 contra 19), mas foi menos sólido do que Ruud.

À noite, Taylor Fritz (9.º) derrotou Rafael Nadal (2.º), por 7-6 (7/3), 6-1. Após um primeiro set equilibrado, tudo se complicou para o espanhol quando Fritz concretizou o seu quarto break-point (três no set inicial) e adiantou-se para 4-1. O segundo break, num jogo de 10 minutos concluído com uma dupla-falta, sentenciaram a derrota de Nadal.

Esta segunda-feira realiza-se a primeira jornada do Grupo Vermelho, com o duelo entre os russos Daniil Medvedev (5.º) e Andrey Rublev (7.º) e, à noite, o aguardado duelo entre Novak Djokovic (8.ª) e Stefanos Tsitsipas (3.º).

Nas Next Gen ATP Finals, realizadas igualmente em Itália, o vencedor foi o norte-americano Bradon Nakashima. O tenista de 21 anos e actual 49.º no ranking mundial esteve invicto durante toda a semana em Milão e, na final, derrotou o checo Jiri Lehecka (74.º), por 4-3 (7/5), 4-3 (8/6) e 4-2. Nakashima sucede no palmarés da prova reservada aos melhores do ano com menos de 22 anos a Hyeon Chung, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Em Glasgow, a Suíça conquistou a Billie Jean King Cup pela primeira vez – e 14 anos depois da selecção masculina, com Roger Federer e Stan Wawrinka, triunfar na Taça Davis. Na final da maior prova de ténis feminina por países, disputada com a Austrália, Jil Teichmann derrotou Storm Sanders, por 6-3, 4-6 e 6-3 e Belinda Bencic venceu Ajla Tomljanovic, por 6-2, 6-1.