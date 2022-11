Sp. Braga arranca vitória “a ferros” em Portimão

O barlavento algarvio é sinónimo de lazer e descontracção, e apesar de ser o palco para o duelo entre Portimonense e Sp. Braga, não teve nada a ver com o que passou no jogo entre estas duas equipas, neste domingo.

A derrota com o Casa Pia na jornada anterior deixara Artur Jorge numa posição que começava a ser preocupante, por isso, o técnico dos minhotos começou com o habitual “onze” titular (exceptuando Vitinha, que começou no banco, mas ainda marcaria o golo da vitória).

O Sp. Braga queria ser “mandão” e o Portimonense, sempre com a defesa recuada, trocava bem a bola (quando a recuperava) e contra-atacava com facilidade. Mas o domínio bracarense chegou a ser avassalador, tendo apenas as defesas de Kosuke mantido o nulo do marcador.

Quando a entrada fulgurante do Sp. Braga terminou, os algarvios aproveitaram para crescer no jogo - Yago Carriello rematou à trave e os bracarenses não responderam a tempo a esse aviso, tendo a sua (permissiva defesa) visto Ouatarra fazer o 1-0 perto do intervalo.

O descanso não refrescou as ideias dos “arsenalistas”, que pareciam estar nervosos em campo. Já o Portimonense fazia um jogo esclarecido e pragmático, trocava bem a bola e não dava espaços na defesa (muito graças a Pedrão).

Apesar das dificuldades, o Sp. Braga não deixava de tentar e aos 64 minutos, num lance fortuito, viu ser assinalado um penálti a seu favor (após mão de Diaby na bola). Na conversão, Iuri Medeiros rematou colocado e empatou o jogo.

A importância de Vitinha

O ritmo da partida acabou por cair e ficou depois muito parado e com pouco tempo útil (que no final do jogo, segundo a Liga, foi cerca de 51% do tempo total).

O factor diferencial da recta final foi Vitinha, que entrou na segunda parte e aos 83 minutos marcou o golo da reviravolta, desviando à boca da baliza um remate de Al Musrati. A equipa do Portimonense reclamou de falta do avançado do Sp. Braga no lance, mas o golo estava validado.

Nos descontos (após uma longa consulta no VAR), ainda foi assinalado penálti a favor do Portimonense. No entanto, na conversão, o remate de Paulo Estrela nem passou perto da baliza.

Ainda houve tempo para os “alvinegros” ameaçarem de novo o empate, mas o Sp. Braga soube sofrer durante os 14 (!) minutos de compensação e conquistar uma vitória que consolida o 3.º lugar, já que o Casa Pia perdeu em casa com o Desp. Chaves.

