Joe Pera fala-nos com calma

Joe Pera Talks with You , a brilhante série cómica de três temporadas produzida entre 2018 e 2021, está finalmente disponível em Portugal via HBO Max.

Joe Pera tem uma voz reconfortante. Altamente reconfortante. Em 2016, o cómico, que construiu a sua carreira a fazer stand-up em Nova Iorque, usou-a para fazer vídeos para o canal Adult Swim, a encarnação nocturna do Cartoon Network americano. O primeiro deles, o segmento animado Joe Pera Talks You to Sleep, ajudava quem o visse a adormecer de forma relaxada, enquanto Joe Pera dizia piadas e contava histórias com calma. Está disponível no YouTube.

Dois anos depois, esses vídeos deram origem a Joe Pera Talks with You, em que o protagonista, já em carne e osso, ficciona uma versão alternativa dele mesmo em que não enveredou pela comédia, mas antes por dar aulas de coro numa escola na Península Superior do Michigan, numa pequena cidade chamada Marquette.

A série, que teve três temporadas entre 2018 e o final do ano passado – o cancelamento foi anunciado no Verão –, está agora disponível pela primeira vez em Portugal, via HBO Max. O segundo e o terceiro tomos chegaram ao serviço de streaming no início deste mês. São episódios curtos, de pouco mais de dez minutos, onde, não obstante a sua brevidade, há muito espaço para olhar com tempo para o que quer que esteja à volta do protagonista: rios, cascatas, pedras, não importa. Não há pressa para chegar onde quer que seja.

Cada episódio, como em How to with John Wilson, começa com Pera a explicar alguma coisa aos espectadores – de História, de ciência, da beleza natural da sua terra, da natureza humana, das profundezas da vida mundana –, mas as lições acabam sempre por ser interrompidas. São explicações altamente específicas e factuais: o anfitrião da série é alguém extremamente dado ao detalhe. Há episódios sobre pequenos-almoços, sobre descobrir – numa obra-prima televisiva – as maravilhas da canção dos Who Baba O’Riley, sobre idas à mercearia, caças ao tesouro, esperar a avó no cabeleireiro ou segundos frigoríficos, entre inúmeras outras pérolas de uma existência aparentemente banal.

Sem pingo de cinismo, a série mostra-nos o dia-a-dia do seu protagonista, as pessoas com quem se cruza, sempre a puxar pelas ligações humanas, ainda que Pera não seja propriamente a pessoa mais socialmente ajustada do mundo. Há o melhor amigo com quem experimenta cadeiras para encontrarem o modelo perfeito, a avó, o vizinho temperamental, a namorada, outra professora da escola que é obcecada por teorias da conspiração e sobrevivencialismo, entre outras. Apesar do foco na gentileza, a série não finge que o mundo é perfeito – há aliás um texto de Ethan Warren publicado em 2018 pelo site de cinema Bright Wall/Dark Room que traça paralelismos muito convincentes entre Joe Pera Talks with You e o filme No Coração da Escuridão, de Paul Schrader, que lida de forma radical com as alterações climáticas.

Algumas personagens (casos do vizinho e da namorada) são interpretadas por outros cómicos nova-iorquinos idiossincráticos. Mais especificamente, por Conner O’Malley e Jo Firestone, também produtores executivos e argumentistas da série. A personagem do melhor amigo de Joe Pera, Gene, é interpretada por um operador de câmara da NBC reformado. Tudo pessoas com quem vale a pena passar tempo. Ainda para mais ao som da deliciosa voz de Joe Pera.