Portugal arrisca nova crise como a da troika por culpa do PS, avisa Jerónimo

Jerónimo entrou com Paulo Raimundo no pavilhão de Corroios onde decorre a conferência.

As opções políticas e de governação do PS, “cada vez mais inclinado para a direita”, colocam Portugal em “perigo de uma nova fase de definhamento económico e degradação social”, avisou neste sábado Jerónimo de Sousa na abertura da conferência nacional do partido subordinada ao lema “Tomar a iniciativa, reforçar o partido, responder às novas exigências”.